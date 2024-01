Jim Miller revela perda significativa de memória de 2015 a 2017 devido à doença de Lyme: ‘Há apenas uma nuvem escura’

Jim Miller realmente estava pronto para chamar isso de carreira.

Lidando com dores intensas, confusão mental e exaustão extrema, o nativo de Nova Jersey acreditava que o tempo e os danos finalmente o alcançaram. É um risco que todo lutador corre quando parte do trabalho envolve levar um soco na cabeça para ganhar a vida, mas foi só vários anos depois que Miller descobriu que realmente contraiu a doença de Lyme – uma condição transmitida por carrapatos infectados que pode causar um uma infinidade de problemas de saúde.

Depois de finalmente receber tratamento, Miller iniciou a longa jornada de volta para recuperar a saúde, o que lhe deu um segundo sopro de vida que incluía a chance de continuar sua carreira de lutador. Agora, vários anos depois desse diagnóstico, Miller não só se sente melhor do que nunca, mas aos 40 anos está recuperando o tempo perdido.

“Sei que meu caminho é como o de ninguém”, disse Miller ao MMA Fighting antes da luta no UFC Vegas 84 contra Gabriel Benitez. “Fui classificado entre os 10 primeiros do mundo e mordido por um carrapato que carregava a doença de Lyme e isso fodeu meu mundo. Mais do que falei, honestamente.

Miller abordou anteriormente uma série de problemas que enfrentou enquanto estava infectado com a doença de Lyme, no entanto, revelou outro problema pós-tratamento que o atormentou de maneiras terríveis e inesperadas. Como se as doenças físicas não fossem suficientemente graves, Miller diz que existem enormes lacunas na sua memória graças a um efeito secundário da doença de Lyme encontrado em cerca de 10 a 20 por cento das pessoas infectadas, que imita os sintomas encontrados em condições relacionadas com a demência.

“Há uma placa cerebral associada à doença de Lyme que se parece exatamente com o maldito mal de Alzheimer”, disse Miller. “Minha memória de cerca de 2015 até talvez o início de 2017, há momentos em que minha esposa traz algo à tona e não há nada. Não há nada ali.

“Mas então consigo me lembrar de coisas de 2010, 2008, 2006. Podemos voltar no tempo. Mas há apenas uma nuvem escura de um pouco de tempo onde as coisas estavam realmente difíceis. Foi muito difícil treinar. Eu não era eu mesmo.”

Assim que recebeu tratamento – cinco anos após a picada inicial do carrapato que o infectou – Miller não apenas começou a se sentir ele mesmo novamente, mas também mudou as coisas no que diz respeito à sua carreira. Ele ainda lidou com vitórias e derrotas, mas Miller voltou a ter um desempenho de alto nível, o que foi roubado dele enquanto sofria da doença de Lyme.

Nos cinco anos desde que recuperou a saúde plena, Miller teve um recorde geral de 8-5 e também gravou seu nome no livro dos recordes como o lutador com mais lutas e vitórias na história do UFC.

Ele tentará aumentar esse recorde quando enfrentar Benitez neste sábado, em Las Vegas, mas Miller não está diminuindo o ritmo. Ele não tem planos de se aposentar tão cedo.

Claro, Miller entende que está competindo em uma idade incomum pelo UFC, principalmente no peso leve, mas também está se sentindo bastante ágil, apesar de alguns solavancos e hematomas pelo caminho. Na verdade, ele credita parte de sua capacidade de continuar ao que aprendeu sobre si mesmo ao sair do outro lado do diagnóstico da doença de Lyme.

“Aprendi como me proteger e escolher os dias – hoje é o dia, me sinto ótimo, estamos indo”, explicou Miller. “Tem dia que é assim, hoje é o dia que eu estou me protegendo e estamos conseguindo fazer o treino, vamos tentar aprender algumas coisas, brincar com algumas coisas novas, não se machucar, não se machucar, nada, não deixe nada estúpido acontecer. Acho que ser capaz de tomar essas decisões e ser maduro sobre isso e perceber, especialmente agora, que estou velho. Sou um velho peso leve. Eu não estava planejando lutar até os 40 anos.

“Quando comecei a lutar, não existiam pesos leves de 40 anos. Então eu pensei, ‘Aos 34 anos, estamos bem, vamos encerrar.’ E aqui estamos. E foi um pouco de sorte, um pouco de genética, mas também tomei as decisões certas no treinamento e fui inteligente em me esforçar.”

No que diz respeito aos elogios, Miller não fica sentado olhando sua página da Wikipedia e maravilhado com as coisas que fez em sua carreira. Ele aprecia quando as pessoas o elogiam por essas conquistas, mas Miller provavelmente não levará muito tempo para refletir até que ele realmente pendure as luvas para sempre.

Dito isto, Miller sabe que é uma raridade em um esporte onde os lutadores muitas vezes chegam e desaparecem em um piscar de olhos. Dos milhares e milhares de lutadores que competem no MMA, apenas alguns selecionados chegam ao UFC, e menos ainda permanecem por mais de alguns anos.

Miller, porém, tem mais de 15 anos no UFC, com 42 lutas e 25 vitórias – até o momento – e isso definitivamente conta para alguma coisa.

“A questão da longevidade é legal”, disse Miller. “Eu queria um pouco mais quando entrei nisso, mas aqui estamos. Estou 4-1 nos últimos cinco jogos, com quatro finalizações, então devo estar fazendo algo certo.

“Não tem sido fácil. Tentei descobrir como e como consegui ficar por aqui. A longevidade neste esporte não é comum. No começo eu pensei, sorte e genética. Eu nasci para ser balançado e tive sorte em mais de algumas ocasiões de não sofrer lesões muito graves. Mas também há algum design nisso.”

No final das contas, Miller sem dúvida terá um forte argumento como membro do Hall da Fama do UFC, embora alguns de seus contemporâneos, como o ex-campeão de duas divisões Daniel Cormier, tenham argumentado que o tempo servido não deve necessariamente ser considerado uma marca de sucesso. .

Miller discorda, principalmente quando realmente começa a pensar em tudo o que fez ao longo de sua carreira no UFC.

“Sinto-me confuso ao dizer isso, mas o que fiz pode ser mais impressionante do que apenas ganhar um título”, disse Miller. “Como houve lutadores, eles tiveram uma chance pelo título de qualquer coisa, O ultimo lutador mostrar, isso ou aquilo e eles tiveram uma oportunidade. Eu estava com 9-1 no UFC e ninguém teve uma sequência de sete vitórias consecutivas, e [I] não tive a oportunidade. Foi por causa do timing e das revanches pelo título, você teve duas séries de revanche e depois lesões. As coisas saíram das drogas. E houve alguns lutadores que venceram, eles tiveram uma oportunidade.

“Obviamente há muitos que não o fizeram e há muitos que lutaram nas trincheiras e ganharam a oportunidade e defenderam o título. Não estou comparando 42 lutas, 43 lutas com isso. Mas longevidade não tem sido fácil.”

Miller também reconhece que o UFC não o teria mantido por tanto tempo sem merecer. Por isso ele confessa que uma vaga no Hall da Fama seria um grande ponto de exclamação em sua carreira.

“A razão pela qual ainda estou aqui é a maneira como luto”, disse Miller. “Não é por causa de coisas que digo em conferências de imprensa. É só pela forma como entro no octógono e luto.

“Você pode ser cortado por qualquer motivo. Uma derrota. As pessoas foram excluídas depois das vitórias porque fizeram coisas estúpidas. Estar aqui por tanto tempo e dividir o octógono com a lista de caras que tenho, será uma honra se eu tiver a oportunidade de estar no Hall da Fama.”