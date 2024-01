Jimmy Kimmel ameaça Aaron Rodgers de vê-lo no tribunal depois de ligá-lo a Jeffrey Epstein

Ta rivalidade contínua entre Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers e anfitrião noturno Jimmy KimmeTomei uma reviravolta inesperada durante a recente aparição de Rodgers no Show de Pat McAfee. Conhecido por seus comentários sinceros, Rodgers embarcou em uma teoria da conspiração envolvendo as cores dos emblemas do Super Bowl da NFL, prevendo os times que chegariam ao grande jogo.

Quando co-anfitrião AJ Falcão interrompido de forma divertida, sugerindo uma conexão com o lançamento iminente da lista de Jeffrey Epsteinassociados, Rodgers brincou com um sorriso malicioso: “Há muitas pessoas, incluindo Jimmy Kimmel, que esperam que essa lista não seja divulgada.”

Este comentário foi um golpe direto contra Kimmel, que já havia zombado de Rodgers por discutir a lista de Epstein e OVNIs no mesmo programa. A rivalidade em curso entre as duas personalidades tomou um rumo interessante à medida que se aproximava a divulgação da lista dos associados de Epstein.

Kimmel chama Rodgers de “um idiota” e o ameaça

Em uma postagem publicada no X (anteriormente conhecido como Twitter de anúncios), Kimmel estava sério: “Caro Aasshole (sic): para que conste, eu não conheci, voei, visitei ou tive qualquer contato com Epstein, nem você encontrará meu nome em qualquer “lista” que não seja claramente falsa absurdo que malucos de cérebro mole como você não conseguem distinguir da realidade. Suas palavras imprudentes colocam minha família em perigo. Continue assim e debateremos os fatos mais detalhadamente no tribunal. @AaronRodgers12″

As brincadeiras contínuas entre Rodgers e Kimmel adiciona um elemento de antecipação e intriga enquanto os fãs aguardam ansiosamente o lançamento da lista de associados de Epstein. As reviravoltas inesperadas nesta rivalidade chamaram a atenção de muitos e, com o lançamento iminente da lista, parece que esta saga está longe de terminar.