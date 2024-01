Jiri Prochazka revela infecção por estafilococos pré-UFC 295 que durou meses

O ex-campeão meio-pesado do UFC Jiri Prochazka acredita saber exatamente os erros que lhe custaram a chance de reconquistar o título contra Alex Pereira no UFC 295.

“Houve pequenas coisas que não guardei na preparação, e foram os detalhes que foram o principal naquela luta”, disse Prochazka na segunda-feira. A hora do MMA. “Estou muito feliz por isso. Aquela luta me lembrou desses erros, porque mais do que tudo, gosto de me aprimorar na luta, na vida, em tudo, no dia a dia.

“Por isso estou feliz por isso e por isso posso dizer agora que vou realmente estar melhor, e na próxima luta, não importa quem seja o adversário, vou vencer e vou lutar pelo título. Fico feliz por todas essas coisas que me deram uma visão positiva do meu caminho.”

A trajetória de Prochazka leva a uma luta contra o também destaque europeu Aleksandar Rakic ​​no UFC 300, que acontece no dia 13 de abril, em Las Vegas. Na próxima vez que subir ao octógono, ele promete ser a melhor versão de si mesmo. Isso sem dúvida será mais possível sem a doença que ele lutou antes do UFC 295.

Uma infecção por estafilococos afetou drasticamente o campo de treinamento de Prochazka, disse ele na segunda-feira. Além de outros problemas persistentes, como a lesão no ombro que inicialmente lhe custou o cinturão, a preparação que ele conseguiu foi abaixo da média.

“Aquele ombro que eu senti não estava com força total, mas houve muitas falhas na preparação, porque das últimas cinco semanas de preparação treinei apenas uma semana”, disse ele. “Depois da luta, lutei mais de um mês. Eu tomei antibióticos antes da luta, então cinco semanas antes da luta foi totalmente… sim.”

Prochazka disse que a infecção começou na perna e se espalhou pelo resto do corpo, aparecendo onde ele menos esperava.

“Uma manhã, acordei e minha orelha estava quatro vezes maior, e depois outra coisa, e depois outra, então eram muitas coisas”, disse ele.

Prochazka nunca pensou em desistir da luta, disse ele, porque já havia adoecido e se machucado antes das lutas. Com a crença certa, ele acreditava que poderia vencer, como já havia feito antes.

Mesmo agora, o ex-campeão disse que a luta estava indo do seu jeito até um lapso crítico.

“Com um cara bom na trocação não há lugar para pequenos erros, porque ele é bom com os detalhes”, disse Prochazka. “Mas até aquele momento aquela luta estava nas minhas mãos, e por isso pensei: ‘Cara, você teve aquele cara em todos os momentos, mas cometeu um erro.’ É isso que me mantém no caminho para acreditar que sou o campeão e que posso lutar por esse título.”

Prochazka disse que o erro – ser pego pelo gancho de esquerda característico de Pereira – foi cometido por ele em sua derrota por nocaute anterior, um encontro em 2015 com Muhammad Lawal. Isso tornou tudo infinitamente mais frustrante, mas também algo que ele poderia resolver.

“Não gosto de repetir erros”, disse ele. “Isso é o que eu mais odeio. Por isso não tenho outro rumo a não ser passar por essa luta, porque não gosto de lutar assim, de fazer movimentos ruins, de errar. Não há tempo para isso.”

Prochazka não se arrepende de ter feito a luta retrospectivamente, pois se responsabiliza pelo resultado. Ele não culpa sua condição física, nem o desempenho do árbitro.

“Nunca me arrependo, porque o que aconteceu, aconteceu”, disse ele. “Foi minha má decisão. Mas agora, eu já sabia que erro era. Minha equipe sabia disso e é por isso que estou feliz por isso. … Vamos voltar ao trabalho duro e vamos levar essa importante luta e vitória que está diante de mim. Vamos pegá-lo.