JJ Watt aconselha Travis Kelce sobre como equilibrar os holofotes da NFL em meio ao burburinho do relacionamento com Taylor Swift

To holofote tem brilhado intensamente Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce e estrela pop Taylor Swift, cujo relacionamento se tornou tema de muita discussão. Inicialmente, esse burburinho pareceu impactar positivamente Kelcedesempenho em campo, com um aumento notável em suas estatísticas quando Rápido esteve presente nos jogos. No entanto, nos últimos tempos assistimos a uma queda no seu desempenho em campo, coincidindo com um maior escrutínio do seu relacionamento.

Em meio ao Chefes‘forma flutuante, com um recorde de 10-6 garantindo sua vaga nos playoffs, mas KelceCom o desempenho vacilante, o casal encontrou um conselheiro improvável na estrela da NFL JJ Watt. Falando no programa Pat McAfee, Watt abordou os desafios da fama, que Kelce e Swift estão navegando atualmente.

Taylor Swift comemora a vitória do Chiefs contra o Bengals com o amigo de Travis KelceTwitter

“Não há manual para isso”, Watt afirmou, discutindo abertamente as pressões de viver aos olhos do público. “Ninguém lhe entrega um livro e diz: ‘Ei, você vai ser rico e famoso. Aqui está o que você faz.’… As pessoas adoram uma história de sucesso, mas chega um ponto em que adoram ver um crash .”

Kelce teve sua pior temporada desde 2015

KelceA temporada atual de Zach contrasta fortemente com os sucessos do ano anterior. Com apenas dois jogos de 100 jardas nesta temporada, em comparação com seis no ano anterior, e um total de 984 jardas – perigosamente perto de perder a marca de 1.000 jardas pela primeira vez desde 2015 – a pressão está aumentando. O último jogo da temporada regular contra o Carregadores de Los Angeles parece grande e permanece incerto se Kelce jogará.

Enquanto o Chefes e Kelce Preparando-se para os playoffs, a jornada do casal sob os olhos do público continua a ser tema de interesse e especulação. Com o conselho de Watt ecoando em seus ouvidos, Kelce e Swift enfrentam o duplo desafio de gerenciar suas personalidades públicas e compromissos profissionais. Como disse Watt, “ser natural, ser autêntico, ser real, ser quem você é” pode ser a melhor estratégia para navegar pelas complexidades da fama e dos esportes.