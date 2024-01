Joana Sanz está grávida? O vídeo surpreendente que a modelo divulgou inclui um teste de gravidez

Fou para todos, o final de um ano costuma ser uma ‘lousa em branco’, geralmente todos queremos começar do zero no dia 1º de janeiro de cada novo ano, mas sem dúvida, Joana Sanz realmente vai querer pensar sobre isso depois de tudo o que sofreu nos últimos 365 dias.

Para a modelo canária, o ano começou com as acusações feitas ao marido, o jogador de futebol Daniel Alvese pouco depois surgiu a fatídica notícia da morte de sua mãe, duas notícias que surgiram consecutivamente e que têm sido um fardo pesado durante o ano de 2023 que acaba de terminar.

Joana Sanz grávida? O vídeo surpreendente que a modelo divulgou mostrando um teste em

Joana divulgou a morte da mãe

A notícia da morte de uma mãe é sempre um duro golpe para uma pessoa. Talvez ainda mais quando a filha, através das redes sociais, revelou que faleceu devido a um cancro que lhe tinha sido detectado alguns meses antes, enquanto fazia tratamento para a doença mental que sofria.

Apesar de tentar apoiar o marido, poucos dias depois ele foi detido e encarcerado, onde se encontra há um ano desde a sua detenção.

Um dos refúgios da modelo tem sido as redes sociais. Através deles ela tem contado sobre o seu estado de saúde e partilhado os diferentes trabalhos profissionais que tem desempenhado, ao mesmo tempo que abre o seu coração devido ao ano difícil que sofreu.

Porém, antes do final do ano, Joana fez um post que deixou os seus seguidores de boca aberta com uma série de perguntas.

No Instagram ela compartilhou uma foto e um vídeo com a mãe com uma mensagem cheia de sentimento.

“Acho que o que mais me dói neste dia é que não poderei compartilhá-lo novamente com vocês. Foram tantas lembranças para construir que fico frustrado. Às vezes ‘ficamos chateados’ nas reuniões de família sem pensar sobre que sorte temos de ter esses momentos. Que a vida passa por nós fugazmente e dificilmente paramos para aproveitar a nossa. Tudo é um ‘dever’ ou um ‘ter’ em vez de um ‘querer’.” Sanz legendou o vídeo.

O mais misterioso é o vídeo, em que Joana aparece entregando à mãe uma caixa redonda com produtos para bebês dentro. A mãe do vídeo fica surpresa, mas depois chora de emoção quando a filha lhe mostra um teste de gravidez, momento em que o vídeo termina.

Não sabemos mais nada, exceto que naquela época, Alves e Sanz estava em um relacionamento há oito anos, então há todos os motivos para acreditar que o casal estava esperando o primeiro filho.