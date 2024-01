Joe Buck pronto para treinar Tom Brady antes da estreia na transmissão

FO futuro quarterback do Hall da Fama, Tom Brady, deve assumir um novo papel como analista principal da NFL da Fox na próxima temporada.

O lendário locutor do “Monday Night Football” da ESPN, Joe Buck, expressou sua vontade de ajudar Brady ao navegar nesta emocionante transição.

Convite aberto de Buck para Tom Brady

Em uma aparição recente no “Podcast de mídia esportiva Marchand e Ourand,”Joe Buck discutiu sua vontade de ajudar Tom Brady enquanto ele embarca em uma nova jornada no mundo da radiodifusão.

bodeatuando como analista principal do programa “Monday Night Football” da ESPN, entende os desafios da transição do campo para o estande e está aberto a orientar Brady através do processo.

“Eu sei que (Brady) conversou com Troy (Aikman) sobre isso, ele conversou com intermediários sobre talvez ficar comigo e me ajudar a ajudá-lo, o que estou totalmente aberto a fazer e adoraria fazer.” comentou bodeenfatizando seu apoio Brady’s esforços de radiodifusão.

Joe Buck destacou as demandas únicas de uma carreira de radiodifusão, afirmando, “Há coisas novas em que você precisa pensar… saber que o futebol está em quarto lugar na lista.”

Ele enfatizou a importância de dominar a mecânica, a apresentação e a velocidade necessárias para analisar um jogo de maneira eficaz.

“Você tem que entender a mecânica disso… É o que você está olhando, como você vai apresentá-lo, quão rápido você pode fazer isso, você pode fazer isso antes do próximo snap? ser feito por computador para fazer análises de um jogo da NFL ou universitário que não tenha sido tão bom”, explicado bodeesclarecendo as nuances da profissão.

Joe Buck sobre Brady: “Ele vai ser ótimo”

Apesar dos desafios, bode expressou confiança nas habilidades de Tom Brady, afirmando, “Eu nunca apostaria contra ele; ele será ótimo.”

Bradysete vezes Super Bowl campeão, aposentou-se do NFL em Fevereiro depois de uma ilustre carreira de 23 temporadas no New England Patriots e no Tampa Bay Buccaneers.

Brady assinou um monumental contrato de 10 anos, US$ 375 milhões negociar com a Fox Sports em 2022solidificando seu papel como analista líder da rede ao lado de comentarista passo a passo Kevin Burkhardt.

Embora surgissem especulações sobre Brady’s potencial papel de propriedade com os Las Vegas Raiders, fontes sugerem que “Os chefes da Fox ficariam felizes em tirar uma ou duas temporadas de (Brady) antes que ele se tornasse proprietário da NFL.”