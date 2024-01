Joe Jonas vai esquiar com a modelo Stormi Bree, alimenta rumores de romance

Joe Jonas está levando as coisas com uma ex-campeã de Miss Teen USA a novos patamares… atingindo a famosa altitude do Colorado para um dia de esqui enquanto ele deixa seu ex, Sofia Turner.

A cantora foi às pistas na sexta-feira em Aspen com Bree da Tempestade … o que só fará com que os rumores de romance se tornem uma bola de neve.

Joe e Storm parecem estar se divertindo muito no resort do Colorado, brincando no elevador e aparentemente se divertindo durante o esporte de inverno.

A viagem de esqui vem na esteira de alguns tempo de praia no México – vimos Joe e Storm no início desta semana embarcando em um jato particular em Los Cabos.

Joe estará em movimento novamente em breve… Sophie teve seus filhos para o Natal e Ano Novo com ela em Londres, e no domingo ela deveria deixá-los com Joe em Nova York.

de Sofia tenho um novo homem em sua vida, aristocrata britânica Peregrino Pearsone eles estão quentes e pesados ​​desde o salto.