Joe Rogan: A conversa fiada ‘f ***** up’ de Colby Covington ‘saiu pela culatra’ contra Leon Edwards

Colby Covington sofreu uma derrota unilateral para Leon Edwards no UFC 296 depois de prometer que derrotaria o britânico de forma impressionante para conquistar o título dos meio-médios

Não só isso, mas Covington elevou sua conversa fiada habitual a um nível abominável quando chegou a insultar o falecido pai de Edwards, que foi assassinado quando o futuro campeão do UFC tinha apenas 13 anos. Apesar de fazer o possível para abalar Edwards e forçá-lo a lutar emocionalmente, foi Covington quem simplesmente não conseguiu puxar o gatilho antes de perder uma decisão de cinco rounds em sua terceira tentativa fracassada de se tornar um campeão indiscutível do UFC.

“Colby falou tanta merda”, disse o comentarista do UFC Joe Rogan sobre a luta em seu podcast. “Foi uma merda [what he said about Leon’s dad].

“Esse é Colby. Ele é o mestre em irritar as pessoas, mas acho que naquela luta o tiro saiu pela culatra. Ele não parecia bem.

Em vez de permitir que os insultos desprezíveis de Covington o afetassem, Edwards se assumiu de forma dominante e nunca permitiu que o ex-lutador All-American da NCAA fizesse alguma coisa acontecer.

Edwards ficou em grande parte do lado de fora como um atirador de elite atirando em Covington, que estava preso contra a jaula, lutando para reagir ao ataque ofensivo que vinha atrás dele.

Por pior que Covington tenha se apresentado naquela noite, Rogan diz que Edwards realmente merece o crédito por esse desempenho.

Como Edwards desenvolveu uma reputação de atacante desagradável em pé, Covington simplesmente não conseguiu fazer nada durante a luta de cinco rounds.

“Fiquei impressionado com Leon”, disse Rogan. “Acho que o problema daquela luta com o Colby é o Leon. Ele era tão perigoso. Ele era tão esperto. Ele é tão técnico.”

Se Rogan fosse fazer uma crítica sobre o desempenho de Edwards, é que o lutador jamaicano de 32 anos continuou envolvido em lutas de luta livre com Covington.

No início, Edwards pode ter feito quedas apenas para provar a Covington que era capaz, mas com o tempo, ele permitiu que o ex-lutador do Oregon State ficasse mais confortável no chão e esse foi realmente seu único caminho para a vitória.

A estratégia não saiu necessariamente pela culatra, mas Rogan sabe que o único perigo que Edwards realmente enfrentou naquela luta foram, em sua maioria, ferimentos autoinfligidos.

“[Leon Edward’s] lutar é muito bom”, disse Rogan. “Acho que foi aí que os erros táticos foram cometidos. Foi isso que eu estava criticando na luta. Eu pensei que não acho que ele lutou da maneira mais inteligente porque acho que ele poderia ter evitado essas trocas e tinha uma vantagem enorme na trocação.

“Ele ainda venceu a luta com folga, mas no final, quando Colby está em cima dele, bem no final da luta, isso não parece bom.”

Dito isso, Rogan reconheceu que Edwards venceu a luta e não havia dúvidas sobre isso. Ele só queria que Edwards tivesse se mantido firme em sua trocação, onde destruiu Covington durante a maior parte dos 25 minutos que passaram juntos na jaula.

“Ele ganhou 100 por cento”, disse Rogan. “Ele estava ótimo e em pé, ele é tão afiado. Tão afiado. Ele é esperto pra caralho.”