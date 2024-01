Joel Embiid perderá outro jogo enquanto suas chances de repetição de MVP sofrem um golpe

Filadélfia 76ers Super estrela Joel Embiid não jogará o jogo fora de casa na noite de quarta-feira contra o Falcões de Atlanta, o nono jogo que ele perderá nesta temporada. O NBAo MVP atual não pode perder muitos mais – caso contrário, a liga poderia considerá-lo inelegível para ganhar sua maior honra novamente nesta temporada.

A NBA acordo coletivo de trabalho estipula exatamente em quantos jogos um jogador deve participar para ser elegível para Totalmente NBA seleção e honras de MVP. Embiid já esteve ausente por oito jogos devido a lesões no joelho e tornozelo, o que representa mais da metade da cota da NBA por temporada, e começou a contagem regressiva para quantos mais ele poderia perder.

Quantos jogos o Embiid deve jogar para manter a elegibilidade do MVP?

De acordo com o último acordo coletivo de trabalho, um jogador deve jogar pelo menos 65 jogos para ser elegível para os principais prêmios sazonais. Embiid só pode perder mais nove jogos antes de ser declarado inelegível para defender seu prêmio de MVP. Seis‘primeiro desde Allen Iverson em 2001.

A regra dos jogos também afeta os jogadores quando se trata de negociações de contratos – os benchmarks dos jogos disputados podem determinar se um jogador é elegível para um contrato “supermax” e, coincidentemente, o caro contrato de Embiid poderá em breve se tornar uma dor de cabeça para a Filadélfia. O jovem de 29 anos é assinado até a temporada 2025/26com uma opção de jogador para 2026/27 – que ele poderia facilmente recusar se Filadélfia não atende mais aos seus critérios para disputar o campeonato.

Embiid continua a dominar quando está no chão

Dado o histórico de lesões de Embiid – a escolha do draft de 2014 só estreou em 2016 devido a um problema persistente no pé, e ele perdeu 16 jogos na temporada passada – os fãs prendem a respiração coletivamente sempre que o seis vezes Todas as estrelas está descartado por qualquer período de tempo. Mas ele continua jogando extremamente bem quando disponível, e sua presença é a razão Filadélfia terá ambições legítimas de campeonato enquanto estiver por perto.

Em 27 jogos nesta temporada, Embiid tem em média a melhor média da NBA 34,6 pontos por jogo – o que significa que ele estaria no ritmo de conquistar seu terceiro título consecutivo de artilheiro se atingir o mínimo de 65 jogos. Embiid está em média 11,8 rebotes por jogo e um ponto alto na carreira seis assistências por noitetambém – tudo isso enquanto filma 54 por cento do chão, 36 por cento da faixa de três pontose o melhor da carreira 88 por cento da linha de lance livre.