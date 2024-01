Jogador do Giants confessa aborrecimento por Ohtani e Yamamoto assinarem com LA Dodgers

Aaparentemente, nem todos estão satisfeitos com o valor exorbitante que o Los Angeles Dodgers gastaram em reforços.

Logan Webbarremessador estrela para o Gigantes de São Franciscose abriu sobre o Dodgers trazendo Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto e Tyler Glasnowrelata Al Bat.

Shohei Ohtani recompensa a esposa do companheiro de equipe dos Dodgers com uma surpresa de Natal

“Em alguns momentos da entressafra fiquei chateado e frustrado. Você não quer enfrentar esses caras. Há algo neles que você não gosta. Não consigo explicar.” Webb detalhado.

Quanto os Dodgers gastaram neste período de entressafra?

O titular de 27 anos disse ainda que na sequência do DodgersCom gastos de inverno de bilhões de dólares, alguns jogadores do Giants expressaram, por mensagem de texto, seu descontentamento com a forma como o time de Los Angeles foi reforçado.

“Todos trocamos mensagens de texto. Não gostamos. É algo com que temos que lidar agora. Só temos que sair e jogar e fazer o nosso melhor para competir com eles e vencê-los”, disse ele.

As confissões de Logan Webb foram feitas durante uma entrevista à estação de rádio KNBR de São Francisco.

Dodgers ultrapassam um bilhão em reforços

Com a adição do Japão Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamotoas duas joias mais valiosas da agência gratuita, o Dodgers se tornou a primeira franquia esportiva a ultrapassar a marca de um bilhão de dólares em reforços, mas agora no caminho certo, adicionou ao seu elenco o talento necessário para preencher as lacunas, ter uma escalação com poder de rebatidas em ambos os perfis e fazer o que pode para temos um time que pode lutar para vencer a próxima World Series.

Embora Ohtani assinou um contrato de 700 milhões de dólares ao longo de 10 temporadas, vale ressaltar que se os japoneses concordassem em diferir 680 milhões de dólares.

Ele fez para que a franquia tivesse liquidez para continuar com as contratações, para que pudessem somar Yamamoto, Tyler Glasnow e Manuel Margotalém do acordo com Teoscar Hernandez, com quem o técnico Dave Roberts terá um rebatedor destro para combater arremessadores canhotos.