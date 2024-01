Jogo para celular de Kim Kardashian será encerrado após uma década

Kim disse ao TMZ: “Estou muito grata do fundo do meu coração a todos que amaram e interpretaram Kim Kardashian Hollywood nos últimos 10 anos. essa energia em outras paixões. Quero agradecer à equipe Glu e às muitas pessoas nos bastidores que trabalharam diligentemente para torná-lo um sucesso. Serei para sempre inspirado por esta comunidade que construímos juntos.”

Aliás, as pessoas que acessam o jogo de Kim e Glu Mobile, “Kim Kardashian: Hollywood”, agora receberam um alerta sobre o próximo encerramento do jogo – informando aos jogadores que o jogo “não oferece mais compras no aplicativo e foi removido do jogo”. lojas de aplicativos.”