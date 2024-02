John Fury espera que o filho Tyson Fury esteja no seu melhor contra Usyk: ‘Ngannou foi um alerta’

Ctodos nós vimos Fúria de Tyson se atrapalhando contra Francisco Ngannou, sua tática não funcionou bem dessa vez porque só a habilidade não vai levar longe contra um exemplar como a estrela do MMA. Tyson tornou tradição nem se preocupar com sua aparência física, tudo o que importa é resistência e técnica na hora de se preparar para qualquer luta. Mas claramente, ele não estava lá contra Ngannou porque subestimou seu poder e habilidade. Foi marcada uma derrota contra ele, mas ele venceu a luta por decisão dividida, mas todos nós o vimos ser completamente ridicularizado por um lutador de MMA. No seu próprio esporte, no entanto! O pai dele, João Fúria acabei de revelar a verdade sobre a preparação que antecedeu a luta. Foi exatamente o que todos nós estávamos pensando.

A admissão inesperada de John Fury sobre o filho Tyson Fury

Falando com Betfred, John Fury disse: “Com certeza. Todo mundo precisa de uma chamada para acordar de vez em quando e sem essas chamadas para acordar, você nunca vai acordar, não é? Tyson tende a ficar um pouco indiferente com o que está fazendo, mas ele está sempre tem sido um bom trabalhador. Contra Ngannou, ele teve que confiar em quão bom ele é porque subestimou Francis e só eu disse que Ngannou é um campeão mundial por mérito próprio, ele é o peso pesado mais difícil já registrado e isso precisava ser respeitado. O fato de as pessoas dizerem que esta é apenas a primeira luta de Francis foi um monte de besteira porque ele levou chutes no rosto, cotoveladas no rosto e esfaqueados no rosto. ”

O pai de Tyson Fury, John Fury, em uma conversa divertida com Mike Tyson e Francis Ngannou no confronto final da coletiva de imprensa antes da noite de sábado… [ @Queensberry] pic.twitter.com/AVjMvPevTA ? Michael Benson (@MichaelBensonn) 26 de outubro de 2023

Ele continuou: “Ele não será incomodado por um gancho de direita ou de esquerda se o time de Tyson errou totalmente e eu mantenho essa afirmação. Esperemos que eles tenham aprendido com essa luta e, se não, então Usyk vencerá porque você precisa se preparar adequadamente e é mais uma questão de inteligência do que qualquer coisa e você precisa de inteligência ao seu lado. Usyk’s peguei eles, então vamos ver se o time de Tyson consegue se igualar ao time de Usyk, mas pelo que vi, não acho que eles consigam. Esqueça a equipe de Tyson porque ele é ótimo, apenas dê corda nele e deixe-o ir, porque tudo o que eles podem fazer por ele é dar-lhe um copo d’água. Tyson tem muito conhecimento, muito coração, muita habilidade, muita determinação e ele é grande demais, então um Tyson 70% resolverá o problema.”