John Mayer envia Anderson Cooper e Andy Cohen para um ataque de riso no NYE Cat Cafe

John Mayer destruiu Anderson Cooper e Andy Cohen no programa de Ano Novo da CNN… transformando-os em hienas risonhas enquanto bundas de gato povoavam seu lado da tela!

John se juntou aos dois melhores amigos na transmissão de um café para gatos em Tóquio. JM nunca deixou claro por que o álcool se mistura com os felinos, mas mesmo que o fizesse não teria feito diferença.

Anderson não conseguiu se controlar, pois John usou seu humor inexpressivo no Cat in the Box Cafe para tornar os dois anfitriões incapazes de continuar uma conversa.