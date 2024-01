John Ryder: Munguia me usará como trampolim; Eu tenho outros planos

Óem 27 de janeiro, John Ryder parece dar um passo mais perto de uma revanche com Canelo Álvarez ele deveria derrotar Jaime Munguia no Footprint Center em Pheonix, Arizona, e deixou claro que não será usado como trampolim.

Ryder entra na luta com um cartel de 32-6, com 18 vitórias por nocaute desde que iniciou sua carreira profissional em setembro de 2010 e antes de sua última luta havia perdido uma vez desde 2017, o que o torna um lutador difícil de enfrentar, o que é o que o britânico lembrou a Munguia.

Anthony Joshua questiona Francis Ngannou no confronto sobre abordagem contra Tyson Fury

“Munguia’s obviamente vindo me usar como trampolim”, Ryder disse ao Secondsout.com. “Tenho outros planos. Eu quero fazer uma declaração.

“E, ouça, quero levar minha carreira de volta ao nível que precisa, começando com Jaime Munguia. Então, vá lá, faça uma declaração e espero conseguir uma revanche com Canelo.“

E Não me mate parece estar à altura da tarefa, procurando preparou sua própria chance contra Canelo. O lutador de 27 anos entra na luta oito anos mais jovem e é classificado como o quarto melhor peso médio do mundo (The Ring), com cartel profissional de 42 lutas, 42 vitórias e 33 vitórias por nocaute.

Portanto, o mexicano também tem um histórico fantástico, conquistado em três categorias de peso diferentes, e buscará sua oitava vitória no peso médio desde que subiu em janeiro de 2020, quando Nocauteou Gary O’Sullivan.

O que ele pode aprender com Canelo?

Como mencionado, Ryder já entrou no ringue com Canelo e, como era de se esperar, ele sofreu outra derrota em seu recorde em maio de 2023. Ele havia disputado os cinturões dos super-médios WBA (Super), WBC, IBF, WBO e The Ring contra o mexicano, mas perdeu por decisão unânime 120 -7, 118-109 e 118-109.

Surpreendentemente, apesar de claramente sobrecarregado, teve elementos tão perturbadores quanto Esperava-se que Canelo nocauteasse Rydero que ele não fez, apesar do britânico ter quebrado o nariz.

Então, antes da próxima luta, o que ele aprendeu com o breve momento em Guadalajara?

“Eu acho que se você puder pegar o pontos positivos da luta do Canelo, Eu fiquei lá, cavei fundo e aprendi muito do que Canelo faz“, Ryder adicionado. “Munguia é um lutador completamente diferente.

“Ele é um perfurador de volume, enquanto Canelo é muito compacto, apertado, não desperdiça nada. Mas Jaime Munguia virá até você e dará socos o dia todo.”