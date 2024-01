Johnny Walker diz que o médico tomou uma decisão ‘justa’ de interromper a primeira luta de Magomed Ankalaev: ‘Achei que estava bem, mas certamente não estava’

Johnny Walker não ficou feliz quando um médico do ringue fez a polêmica decisão de encerrar sua luta no UFC 294 contra Magomed Ankalaev em outubro passado, em Abu Dhabi, no entanto, ele não guarda ressentimentos antes da revanche imediata neste sábado, no UFC Vegas 84.

Walker, que é a atração principal do UFC Vegas 84 ao lado de Ankalaev no UFC APEX, disse no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast que ele está em paz com tudo o que aconteceu naquela noite na Etihad Arena, e agora entende por que o médico cancelou a luta momentos depois de Ankalaev acertar uma joelhada ilegal em sua cabeça, o que o levou a um no-contest.

“A única coisa que acho que poderia ter mudado é me dar cinco minutos para respirar e ver o que estava acontecendo”, disse Walker. “Ele pousou no meu queixo, é claro, e devo ter sentido alguma coisa ali. Somos muito duros e às vezes não sabemos o quanto isso nos afetou. A decisão do médico provavelmente foi justa porque não consegui mexer o pescoço depois da luta, minha clavícula estava inchada. Então se eu voltar para a luta eu ficaria em desvantagem porque ele deu um golpe ilegal e meu corpo sentiu, como um acidente de carro.

“Não tenho nada a reclamar [regarding] o médico porque ele fez a escolha certa, foi realmente um joelho duro”, continuou ele, “mas somos muito duros para o nosso próprio bem e não senti isso na hora. Fiquei dolorido por uma semana por causa daquele joelho. Ele fez a escolha certa porque eu estaria em desvantagem, então ele tem que tomar a decisão por mim. Nunca vamos admitir e dizer: ‘Fui atingido por aquele joelho e não quero mais lutar’. Não, sempre queremos lutar, então alguém tem que tomar a decisão inteligente por nós. Achei que estava bem, mas certamente não estava. Nós não sabemos. É por isso que temos um médico lá para fazer a ligação para nós.”

Confira a sequência do final da luta abaixo.

Walker disse que também não tem má vontade em relação a Ankalev, apesar da joelhada ilegal, dizendo que ele é “uma máquina” que nunca lidará emocionalmente com voos. O UFC Vegas 84 marca a primeira revanche de Walker em 30 lutas profissionais de MMA, e não há sentimento de vingança em seu coração.

“Treinei durante seis meses para bater em um cara”, disse Walker. “A luta não terminou como eu queria da última vez, mas estou pronto, animado e sem lesões. Da última vez tive uma lesão no pé, rompi um ligamento e ainda lutei. Vai ser uma outra luta agora. Estou mais confiante agora, senti como é lutar com ele, a força dele. Ele é muito técnico e tem muita experiência, mas sou muito mais forte do que ele. Saí de uma de suas melhores posições facilmente, sem problemas, e ele acertou aquela joelhada ilegal.”

A estratégia não mudou nada para a revanche, disse o meio-pesado do SBG Irlanda, mas Ankalaev está “mapeado” agora, após três minutos juntos na jaula. Walker disse que conseguiu ver como o caça russo se move e reage aos ataques. O talento brasileiro acrescentou que respeita Ankalaev, embora Ankalaev possa ser superestimado por alguns, e Walker vê esta luta como seu último teste antes de disputar o ouro do UFC.

“Ele ainda não lutou contra ninguém forte, ninguém que esteja correndo para se tornar campeão”, disse Walker, que venceu Ion Cutelaba, Paul Craig e Anthony Smith em suas mais recentes vitórias no octógono. Ankalaev sofreu a única derrota de sua carreira nas mãos de Craig em 2018 e desde então está invicto há 11 lutas consecutivas, incluindo vitórias sobre Smith e Cutelaba.

“Ele lutou com alguns lutadores de qualidade no top 10, mas não lutou com ninguém entusiasmado, pessoas que você olha e diz: ‘Ele pode se tornar campeão agora’”, acrescentou Walker. “Sou daqueles caras que podem ser campeões, então ele vai fazer testes. E eu vou fazer o teste também. Nós dois vamos fazer o teste. Aquele que sai daquela jaula [with the win] será o próximo campeão, certo? É isso que pretendo fazer no sábado, passar por ele e mostrar que estou pronto para ser o próximo campeão.”