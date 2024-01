Jon Anik pede desculpas pelas críticas dos fãs de MMA: ‘Eu estava em um estado emocional elevado’

Jon Anik não quis dizer o que disse.

Na semana passada, Anik ganhou as manchetes quando o comentarista do UFC sugeriu que ele poderia estar chegando ao fim de sua passagem pelo MMA, devido à “malícia e desrespeito” de alguns fãs de MMA após Anik expressar sua opinião de que Dricus du Plessis venceu Sean Strickland no UFC 297 justo e honesto.

Os comentários de Anik se tornaram o assunto da bolha online do MMA, com Strickland até respondendo e repreendendo Anik por chamar os fãs de “o menor denominador comum”. Aparentemente, Anik concorda, emitindo um pedido de desculpas no sábado por meio de suas redes sociais.

“Na semana passada, no meu podcast, eu estava em um estado emocional elevado após inúmeras alegações de preconceito no UFC 297 e fiz alguns comentários lamentáveis ​​em relação à base de fãs de MMA. Embora tenha ficado surpreso com o quanto meus comentários foram redefinidos e sensacionalistas, preciso ser mais responsável em um microfone aberto. Tanto trabalho para a execução de apenas um pay-per-view do UFC que pode ser difícil quando minha integridade é questionada. Isso não justifica minha réplica. Eu sou apenas um cara fogoso, apaixonado, imperfeito e empático e às vezes minhas emoções lideram a dança. Aos fãs de MMA que ofendi, sinto muito. Essa não foi minha intenção. Por 12 anos, tenho orgulho de ser acessível aos fãs e isso vai continuar. Aprendi muito nas últimas 48 horas. Vamos para Anaheim…”

O pedido de desculpas de Anik é uma surpresa, dado o volume de apoio que seus comentários receberam dos atletas do espaço. Lutadores como Matt Brown, Filhote Swanson, Sadiq Yusuf, Paulo Costae muitos outros defenderam os comentários de Anik.

Independentemente disso, o principal comentarista do UFC atuará no estande do UFC 298, em 17 de fevereiro, no Honda Center, em Anaheim, Califórnia.