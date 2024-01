Jon Anik sugere deixar comentários do UFC sobre fãs tóxicos: ‘Neste ponto, estou farto’

Jon Anik é um homem do povo, mas algumas pessoas o irritam.

Em um episódio do Podcast de Anik e Florian, o popular jogador do UFC falou sobre a reação que recebeu nas redes sociais depois de marcar na luta principal do UFC 297, no último sábado, em favor de Dricus du Plessis. Após 25 minutos de ação acirrada, du Plessis derrotou o campeão Sean Strickland por decisão dividida para conquistar o título dos médios do UFC.

Exasperado, Anik explicou por que a parcela mais tóxica da base de fãs de MMA o faz considerar uma mudança de carreira.

“Estou um pouco cansado desse espaço do MMA, e só do pântano de negatividade quando há uma luta acirrada, porque mesmo que você e eu achássemos que Dricus du Plessis venceu a luta, tentamos apresentar essa informação com respeito”, Anik disse. “Quando vou para o X, ou quando vou para os nossos comentários no YouTube, parece que muitos desses fãs estão apenas no modo de ataque. Não sei se esses fãs são fãs casuais ou não, mas agradeço a paixão, mas estou chegando a um ponto em que aos 45 anos não sei quanto tempo me resta neste espaço do MMA , porque se eu for jogar futebol profissional, não vou necessariamente lidar com esse mínimo denominador comum o tempo todo.

“Não sei, só sinto que há muita malícia e desrespeito por parte da base de fãs. Podemos discordar, não acredite em mim, Demetrious Johnson e Kenny Florian pensaram que ‘DDP’ venceu a luta. Fiquei muito desanimado com a negatividade que permeou meu feed desde sábado à noite e, honestamente, não tenho certeza de quanto tempo ainda tenho neste espaço.

O conflito é especialmente frustrante para Anik, que se orgulha de interagir tanto quanto possível com os fãs. Desde que estreou como comentarista do UFC em janeiro de 2012, Anik se tornou indiscutivelmente a voz da promoção e um dos membros mais populares da equipe de transmissão.

Porém, quando se trata de torcedores, Anik não planeja perder tempo com alguns deles – principalmente se eles só estão interessados ​​em lançar insultos.

“Tento ser acessível e interagir com os fãs, especialmente no X, e com alguns dos meus parceiros de transmissão – Joe Rogan, o principal deles – o perfil deles é tão alto e eles são tão famosos que não conseguem interagir com os fãs no regularmente”, disse Anik. “Mesmo alguém como Daniel Cormier. Então você tem que postar e fantasiar um pouco. Mas para mim, tento ser um canal acessível para os fãs, e o que estou descobrindo é que 90% do que estou analisando é negativo, e muitos desses comentários são ditos de uma forma antagônica e ofensiva. . Tenho três filhos e coisas melhores para fazer com meu tempo.

“Mas, de novo, estou tentando ser acessível, principalmente depois de uma luta como essa, quero poder engajar, mas quando vejo o veneno que algumas pessoas estão vindo em nossa direção, isso só me faz desvencilhar. Então eu acho que talvez minha tese devesse ser: se você me vê desconectado e não sendo tão onipresente e acessível no X, é porque a base de fãs está começando a me desanimar. [ESPN reporter] Marc Raimondi fez um post muito atencioso sobre isso no Instagram, esse esporte está piorando a cada minuto em termos de toda a negatividade no ar.”

Anik disse que foi aconselhado a simplesmente ignorar os comentários, mas considerando que grande parte de seu trabalho é transmitir informações precisas ao público do MMA, tanto por meio de suas transmissões no UFC quanto por meio de seu podcast, ele está tendo problemas para morder a língua.

A irritação levou Anik ao ponto de ele se perguntar abertamente se continuará em sua função atual por mais alguns anos.

“Muitos fãs estão me sugerindo para nem mesmo interagir com essas pessoas, mas, nossa, quantos comentários ouvimos sobre ‘Para ser o campeão, você tem que vencer o campeão?’” disse Anik. “Então, eu jogaria de volta para vocês, fãs, que pensam que Kenny e eu não estamos entendendo o que vocês estão dizendo, ou ignoramos o que vocês estão dizendo. Então vocês estão sugerindo que para um juiz como Sal D’Amato em um round acirrado, digamos no round 3, ele deveria dar o prêmio para Strickland porque ele é o campeão? Porque se é isso que você está sugerindo, isso é absolutamente fútil. E tire isso de [Severe MMA reporter] Seán Sheehan, quando a luta começa nenhum dos dois é campeão, e é assim que você precisa julgar a luta.

“Mas aqueles de vocês que estão sugerindo que há algum preconceito ou que não gostam de mim, bem, provavelmente realizarão seu maldito desejo em 2026 porque, honestamente, neste ponto, eu já consegui. ”