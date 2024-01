Jon Jones critica o ‘amargo’ Daniel Cormier por críticas de ‘maus funcionários’

Jon Jones quer que Daniel Cormier saiba que seu relacionamento com o UFC está ótimo.

Os rivais de longa data voltaram às redes sociais esta semana, com Cormier sugerindo que Jones é um “mau funcionário” em referência aos recentes documentos não lacrados que revelam mais detalhes da relação contenciosa do campeão peso pesado do UFC com a promoção em 2014. Nos documentos , o então presidente do UFC, Lorenzo Fertitta, referiu-se a Jones como um “canalha” e o então presidente do UFC, Dana White, disse “foda-se esse punk”.

Jones recorreu às redes sociais para esclarecer as coisas, criticando Cormier por ser “amargo” devido ao fato de Jones ter levado a melhor em sua série de duas lutas pelo campeonato dos meio-pesados.

Nunca deixe um “mau funcionário” bater em você e tirar tudo de você duas vezes. Isso vai te deixar amargo por muito tempo, evidentemente – BONY (@JonnyBones) 18 de janeiro de 2024

“Nunca deixe um ‘mau funcionário’ bater em você e tirar tudo de você duas vezes”, escreveu Jones. “Isso vai deixar você amargo por muito tempo, evidentemente.” Mais tarde, ele esclareceu que estava se referindo a Cormier e a mais ninguém.

Jones derrotou Cormier por decisão unânime em seu primeiro encontro no UFC 182, depois nocauteou Cormier com um chute na cabeça em sua revanche no UFC 214. O segundo resultado foi posteriormente anulado para no-contest devido ao teste positivo de Jones para substâncias proibidas.

Em março passado, Jones voltou de um hiato de três anos para reivindicar o título vago dos pesos pesados ​​​​com uma rápida vitória por finalização sobre Ciryl Gane no UFC 285. Ele está atualmente afastado dos gramados devido a lesões no peito e no cotovelo.

Jones fez uma atualização positiva sobre suas lesões e deixou claro que sua relação com o UFC nunca foi melhor.

Está progredindo de uma forma incrível. Tenho grande mobilidade, ainda não estou com força total. Honestamente, o cotovelo está mais dolorido, há muito nervosismo ali. Estou me curando rapidamente. https://t.co/SwokDaU5Ol – BONY (@JonnyBones) 18 de janeiro de 2024

Na verdade, fui chamado e me ofereceram para lutar no evento. Os caras disseram que só queriam me dar a opção. Nós dois sabíamos que eu não estaria pronto. Minha relação com o UFC está melhor do que nunca. https://t.co/iLHvJ0f6vg – BONY (@JonnyBones) 18 de janeiro de 2024