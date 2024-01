Jon Rahm negou o prêmio de Jogador do Ano do PGA Tour

To mais recente desdém do PGA Tour por Jon RahmO voo da LIV Golf veio na votação que os golfistas mais valorizam: o troféu Jack Nicklaus de Jogador do Ano.

Numa temporada em que RahmO histórico de foi melhor do que qualquer outro com vitórias no Augusta Masters, no Sentry, no American Express e no Los Angeles Open, a votação foi para Scottie Schefflero número 1 do mundo.

O desafio espetacular de Jon Rahm: quantas tacadas ele dá em 20 tentativas em um minuto?Roberto Ortega

O nativo do Texas recebeu 38% do apoio de um quinteto que também incluía Wyndham Clark, Viktor Hovland e Rory McIlroy.

Scheffler venceu apenas o Phoenix Open e o TPC nesta temporada, embora tenha sido o mais consistente da temporada no número de top 5 (13) e top 10 (17).

Scheffler vence novamente

É a segunda vez consecutiva que ele conquista o troféu, como Fred Couples (1991 e 92), Nick Price (93 e 94) e Tiger Woods (entre 1999 e 2003 e entre 2005 e 2007) fizeram na sua época.

Eric Colepor sua vez, foi eleito o melhor estreante, vencendo Ludvig Aberg, Nico Echavarria e Vincent Norrman.

Mais honesta foi a votação dos escritores de golfe americanos, muitos deles críticos do circuito liderado pela Arábia Saudita, que viram mérito em Rahmsuperioridade no curso 22/23.

Lilia Vu foi eleito o melhor jogador do LPGA e Steve Stricker o melhor jogador do Champions Tour.