Jonathan Kuminga supostamente perdeu a fé em Steve Kerr para ajudá-lo a alcançar seu verdadeiro potencial

Ta situação no Guerreiros do Golden State não está bom agora, eles perderam com uma vitória espetacular de Nikola Jokić. Enquanto isso acontecia, ficou evidente para Jonathan Kuminga que o ciach Steve Kerr na verdade não confia em suas habilidades. De acordo com Shams Charania e Anthony Slater, do The Athletic, Kuminga está supostamente insatisfeito com a forma como o técnico Steve Kerr está lidando com seus minutos dentro da quadra. Na sua opinião, Jonathan sente que pode conseguir grandes feitos na liga, mas precisa de confiança e de minutos para que isso aconteça. Com o técnico Steve Kerr, isso está mais longe de se tornar realidade do que nunca. Essa falta de confiança mútua deixa Kuminga em uma situação complicada.

Se este relatório já for público, é uma indicação de que Jonathan Kuminga já pode estar a considerar uma nova equipa para o resto da temporada. Pessoas próximas ao jogador são as que falam à mídia, afirmam que a falta de atividade de quinta-feira contra o Denver Nuggets foi a gota d’água que quebrou as costas do camelo. Quando o técnico Steve Kerr decidiu não deixar Kuminga mais entrar no jogo, ele já tinha 16 pontos em 5 de 7 arremessos. Ele também teve quatro rebotes e quatro assistências em apenas 19 minutos de ação. Mas Kerr o deixou no banco faltando 18 minutos para o final do jogo. A decepção do jogador estava estampada em seu rosto.

Como esperado, membros da imprensa perguntaram a Steve Kerr sobre a ausência de Jonathan Kuminga durante os minutos finais que poderiam ter feito a diferença. Aqui está o que ele disse: “Ele estava jogando muito bem. Seu tempo normal para voltar teria sido em torno da marca de cinco, seis minutos (do quarto). (Andrew Wiggins) estava jogando muito bem, estávamos rolando, estávamos em alta 18, 19, seja lá o que fosse. Então ficamos com ele. Então, naquele momento (mais tarde), não parecia a coisa certa a fazer. Ele estava sentado há um tempo. Então fiquei com o grupo que estava lá fora e, obviamente, não poderíamos fechá-lo.”