Jonathan Owens humilhado duas vezes na frente da esposa Simone Biles durante derrota para o 49ers

Green Bay Packers segurança Jonathan Owens foi humilhado duas vezes durante a partida do time Rodada Divisional NFC perda para o São Francisco 49ers no sábado à noite no Levi’s Stadium como sua esposa Simone Biles assistido das arquibancadas.

Owens, 28 anos, foi esmagado pela primeira vez pelo tight end dos Niners George Kittle em uma recepção e jardas incríveis após a recepção. Mas foi apenas uma jogada de futebol. O verdadeiro constrangimento veio depois.

O marido de Simone Biles, Jonathan Owens, ouve uma piada perdida no podcast Kelce

Os fãs nas redes sociais tiveram um dia agitado com um clipe de Owens fracassando após o tackle do 49ers Trent Williams empurrou-o levemente.

Williams, 35 anos, é um homem grande, mas Owens claramente fracassou após o contato. Os fãs ficaram especialmente irritados devido à sua história recente com Biles.

Por que os fãs odeiam Jonathan Owens?

Owens se tornou viral no mês passado, quando apareceu em um podcast ao lado de Biles e afirmou que foi ela quem o abordou por meio de um aplicativo de namoro.

Biles, 26 anos, nunca parou de apoiar o marido durante todo o drama, pois os fãs disseram que ela merecia coisa melhor. A ginasta olímpica provavelmente fará o mesmo desta vez.

O fracasso de Owens e ser maltratado por Kittle é mais do que suficiente para manter o ódio por mais algum tempo, especialmente porque Green Bay não conseguiu causar a reviravolta.