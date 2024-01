Jonathan Owens, marido de Simone Biles na NFL, permanece firme em não saber quem ela era

EUrecente Feira da Vaidade Na reportagem de capa, Jonathan Owens, marido da lenda da ginástica Simone Biles, abordou a persistente descrença em torno de sua afirmação de que “não tinha ideia” de quem Biles foi quando eles se conectaram pela primeira vez no aplicativo de namoro exclusivo Raya.

Owens afirma que não praticava ginástica

Owens insiste que, no momento em que se conheceram no aplicativo, ele estava focado em um campo de treinamento em sua alma mater, Universidade Estadual Ocidental do Missourie estava alheio ao Rio de Janeiro Olympics onde Biles alcançou um sucesso icônico.

“Eu nunca pensei, ‘Oh, deixe-me dar uma olhada na ginástica'” ele explicou.

Owens rapidamente pego Biles’ conquistas quando a encontrou no Instagram.

“Eu pensei, ‘Cara, ela tem muitos seguidores; ela deve ser muito boa'”, disse ele Feira da Vaidade.

O safety da NFL enfrentou ceticismo quando alegou ignorância durante uma aparição conjunta em um podcast com Biles em dezembro.

“Quando ela ganhou as Olimpíadas, eu estava na faculdade e não tínhamos NBC… Então não estou prestando atenção”, disse ele no O podcast do pivô.

Owens & Biles conectados durante a pandemia

O casal, cujo relacionamento floresceu durante o COVID 19 pandemia, passamos a quarentena nos conhecendo.

Eles compartilharam momentos de risadas, sangria, filmes e brincadeiras.

Owens relembrou os primeiros dias, dizendo: “Acabei de notar a risada dela. Foi simplesmente contagiante.”

Owens’ confiança, realçada pela sua afirmação de que estava “A pegada” em seu relacionamento, gerou polêmica nas redes sociais.

“Eu sempre digo que os homens são o partido”Owens disse, depois que lhe perguntaram se ele se considerava o “pegadinha” em seu relacionamento com Biles.

Grelhado em “Como diabos você puxou Simone Biles?”Owens disse no podcast “É realmente como ela me puxou, cara, essa é a questão.”

Apesar do escrutínio público, Owens e Biles permanecem firmes em seu amor.

Como Biles compartilhou uma foto do dia do casamento com ela Instagram com a legenda “Humor,” ela se dirigiu aos críticos com uma postagem sobre Xditado, “Vocês já terminaram?”