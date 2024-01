Jordan Love e Packers surpreendem os Cowboys de Dak Prescott por 48-32 no NFL Wild Card

Jordão Amor lançou para três touchdowns, Arão Jones correu por mais três e Darnell Savage retornou uma interceptação de 64 jardas para um placar e o Green Bay Packers entregou o Dallas Cowboys sua primeira derrota em casa desde a estreia em 2022, em um surpreendente wild card por 48-32 no domingo.

Romeu Doubs teve o recorde de sua carreira de 151 jardas, recebendo uma semana depois de ser hospitalizado com uma lesão no peito, quando os Packers venceram a estreia de Love na pós-temporada depois de terminar a temporada regular por 6-2 para conquistar o NFCa vaga final nos playoffs. Green Bay (10-8) visitará os primeiros colocados São Francisco na rodada divisionária no próximo fim de semana.

Simone Biles promove mensagem impopular enquanto festeja em Dallas para os playoffs da NFL

Dak Prescott lançou duas interceptações antes de três passes para touchdown quase vazios em outro flop de playoff para ele e o segundo colocado dos Cowboys (12-6).

Dallas havia vencido seus 16 jogos anteriores em casa na temporada regular, mas agora permitiu o maior número de pontos em um jogo na história da pós-temporada do clube. A máxima anterior era 38.

Os Cowboys, que não conquistaram um campeonato da NFC desde o mais recente de seus cinco Super Bowl títulos há 28 anos, não perdia por mais de oito pontos no AT&T Stadium nesta temporada antes de ficar para trás por 27-0 no primeiro tempo.

Os Cowboys demitirão o técnico Mike McCarthy?

A derrota levantará questões sobre o futuro do técnico do Dallas Mike McCarthy depois que os Cowboys perderam a estreia nos playoffs em casa pela segunda vez em três pós-temporadas sob o comando do ex-técnico do Green Bay.

Dallas é o primeiro time a vencer pelo menos 12 jogos em três temporadas consecutivas de playoffs sem disputar o título da conferência.

Os Packers nunca perderam em seis viagens ao AT&T Stadium – incluindo o Super Bowl Pitsburgo durante a temporada de 2010. Eles agora têm duas vitórias nos playoffs sobre os Cowboys depois Aaron Rodgers liderou uma vitória divisional por 34-31 quando Dallas era o cabeça-de-chave da NFC em 2016, ano de estreia de Prescott.

Esses Packers deixaram escapar uma vantagem de 21-3. Esses Packers, com o sucessor do quatro vezes MVP, deixaram poucas dúvidas com uma vantagem de 48-16 no quarto período antes de dois últimos TDs do Dallas.

Enfrentando a quinta melhor defesa da NFL, o Green Bay igualou seu time vencedor do Super Bowl em 2010 com o maior número de pontos em um jogo de playoff. Isso também aconteceu fora de casa, uma vitória por 48-21 no primeiro colocado Atlanta na rodada divisionária.

CeeDee Lamb começa devagar

Doubs, que retornou à linha lateral do Green Bay após sua viagem ao hospital antes do final da vitória em casa por 17-9 da semana passada sobre Chicago que garantiu uma vaga nos playoffs, tinha 102 jardas no intervalo. Foram sete a mais que o recorde anterior do jogador do segundo ano.

As recepções de 22, 26 e 39 jardas no primeiro tempo ajudaram a impulsionar Love, e o QB do quarto ano terminou 16 de 21 para 272 jardas, enquanto os Packers marcavam touchdowns em sete de seus primeiros oito lances em seu jogo de maior pontuação desde 2014.

Um deles foi criado pela primeira interceptação de Prescott na linha de jarda-19 do Dallas, de Jaire Alexandre depois que ele foi questionado ao entrar quando torceu o tornozelo durante a semana.

Uma captura de 46 jardas de Doubs no início do segundo tempo ajudou a finalizar os Cowboys depois que eles marcaram 10 pontos em ambos os lados do intervalo. Dúvidas, Lucas Musgrave e Dontayvion Wicks teve capturas de TD.

Jones correu para 118 jardas, ultrapassando a marca do século em todos os quatro jogos da carreira contra os Cowboys, com nove touchdowns. A multidão sob o teto retrátil em um dia frio na área de Dallas já havia sido silenciada quando Prescott tentou lançar uma inclinação para o receptor superior CeeDee Cordeiro.

Savage, que não foi interceptado na temporada regular pela primeira vez em seus cinco anos de carreira, assumiu a liderança e correu intocado para uma vantagem de 27 a 0 faltando 1:50 para o fim do intervalo. Prescott finalizou 41 de 60 para 403 jardas, com todos os três touchdowns para o tight end Jake Ferguson.