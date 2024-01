Jordan Love lidera os Packers nos playoffs enquanto os Bears esperam escolher o primeiro lugar geral

Jordão Amor jogou para 316 jardas e conectado com Dontayvion Wicks em um par de touchdowns para enviar o Green Bay Packers para os playoffs com Vitória por 17-9 sobre o Ursos de Chicago no domingo.

O Empacotadores (9-8) precisava de uma vitória para ganhar um Berço curinga NFC. Baía Verde entregue ao vencer sua terceira vitória consecutiva na geral e vencer o Ursos (7-10) pela 10ª vez consecutiva.

Os Packers estavam em situação semelhante no final da temporada regular do ano passado, mas perderam por 20-16 no Leões de Detroit em quatro vezes quarterback MVP Aaron Rodgers‘último jogo com o Green Bay. Os Packers negociaram Rodgers para o Jatos de Nova York menos de quatro meses depois.

Amor agora os Packers chegam à pós-temporada em seu primeiro ano como titular. Os Packers são o sétimo colocado da NFC e visitarão o Dallas Cowboys na rodada curinga.

Ele acertou 27 de 32, já que Green Bay nunca rebateu o dia todo. Love lançou um passe para touchdown de 10 jardas para Mechas isso colocou o Green Bay à frente definitivamente no meio do segundo quarto e encontrou o novato na quinta rodada na end zone novamente para uma pontuação de 12 jardas no terceiro.

Baía Verde Jayden Reed pegou quatro passes para 112 jardas, o primeiro jogo de 100 jardas da carreira do novato escolhido no segundo turno. Arão Jones correu para 111 jardas em 22 corridas, seu terceiro desempenho consecutivo de 100 jardas.

É hora de decisão em Chicago

Chicago agora entra na entressafra enfrentando uma grande questão sobre sua situação como quarterback.

O Ursos tenha o melhor escolha geral no próximo draft em virtude de uma negociação que fizeram no ano passado com o Carolina Panterasque possui NFLo pior recorde de. Eles agora devem decidir se querem manter Justin Campos como quarterback ou selecione seu substituto potencial com a seleção número 1.

Campos acertou 11 de 16 para 148 jardas, mas não conseguiu colocar os Bears na end zone. Ele foi demitido cinco vezes e teve oito corridas para 27 jardas.

Os Bears alcançaram o território dos Packers em cada uma das seis primeiras séries, mas tiveram apenas nove pontos para mostrar.

Cairo Santos encerrou a primeira série do jogo com um field goal de 50 jardas que ricocheteou na vertical esquerda antes de passar. Santos também teve uma jarda de 39 jardas no final do segundo quarto e uma jarda de 35 jardas no início do quarto.

Os Bears chegaram aos 35 do Green Bay no meio do quarto período, mas uma penalidade de retenção e um sack fizeram com que o drive parasse e forçasse um punt. O Green Bay assumiu o controle com 6 minutos faltando 6:08 para o fim e segurou a bola pelo resto do jogo.

Lesões

Ursos RG Nate Davis machucou o pé e Packers WR Romeu Doubs machucou o peito no primeiro tempo. … Ursos DB Terell Smith machucou seu quadríceps e Bears TE Cole Kmet machucou o antebraço no segundo tempo.