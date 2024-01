Jordan Love mancha o legado de Aaron Rodgers com exibição superior na estreia nos playoffs

Green Bay Packers quarterback Jordão Amor estreou nos playoffs com uma vitória sobre o Dallas Cowboys no Curinga NFC jogo no domingo no AT&T Stadium. Aaron Rodgers‘ legado agora está manchado após a exibição dominante.

Love, 25 anos, se tornou o primeiro quarterback do NFL história para registrar uma classificação de passador quase perfeita de 157,2 em sua estreia na pós-temporada. Ele completou 16 de 21 passes e arremessou para 272 jardas e três touchdowns.

Rodgers, 40 anos, fez sua estreia na pós-temporada em 2009, perdendo como wild card para o Cardeais do Arizona na estrada. Ele teve duas temporadas como titular até então.

Love terminou em segundo lugar em passes para touchdown nesta temporada, atrás apenas Dak Prescotte agora está 1-0 nos playoffs.

Rodgers, que teve um recorde de 6-3 nos playoffs em suas primeiras cinco partidas na pós-temporada, tem um recorde de carreira de 12-10 em jogos eliminatórios.

Aaron Rodgers ganhou MVPs consecutivos?

Os Packers tiveram um recorde de 6-10 em 2008, a primeira temporada de Rodgers como titular, e ele venceu apenas uma única Super Bowl antes de partir no ano passado.

Rodgers, no entanto, ganhou prêmios consecutivos de MVP da liga em 2020 e 2021, tornando-o quatro vezes Jogador Mais Valioso. Foi polêmico na época, mas Love seguir em frente nos playoffs está expondo o ex-QB dos Packers.

Green Bay foi a cabeça-de-chave no NFC ambas as vezes Rodgers venceu o MVP e perdeu o campeonato NFC contra Tom Brady e a Bucaneiros de Tampa Bay em 2020, e perdeu o Rodada Divisional em 2021 para o São Francisco 49ers.

Rodgers não conseguiu nem chegar aos playoffs no ano seguinte aos dois prêmios consecutivos de MVP. Se Love conseguir derrotar os 49ers no próximo fim de semana, os fãs dos Packers podem começar a esquecer seu antigo QB.