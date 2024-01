Jorge Masvidal anuncia que está ‘não aposentado’ 8 meses depois de pendurar luvas no MMA

Oito meses depois de anunciar sua aposentadoria no UFC 287, Jorge Masvidal tuitou na segunda-feira que “não está aposentado”.

O duas vezes desafiante ao título meio-médio do UFC não acrescentou nada além de sua mensagem de uma palavra e não respondeu imediatamente a um pedido de comentários adicionais do MMA Fighting.

Em outubro passado, Masvidal almejou retornar às competições no boxe após duas décadas no MMA.

“Não há nomes no momento, mas posso dizer que é no início do próximo ano e posso dizer que alguém será morto”, disse Masvidal ao ESPN.com.

BKFC Mike Perry recentemente escolheu Masvidal para uma luta com os nós dos dedos, embora Masvidal tenha indicado que prefere o combate com luvas devido à sua longa carreira em esportes de combate.

Masvidal pendurou as luvas em abril, após uma derrota por decisão desequilibrada para Gilbert Burns, seu quarto revés consecutivo no octógono desde uma tentativa fracassada pelo título meio-médio do UFC contra o então campeão Kamaru Usman no UFC 251. Masvidal revanche Usman nove meses depois com um completo camp de treinamento e foi brutalmente nocauteado por Usman no UFC 261.

Após sua aposentadoria, Masvidal voltou-se para a promoção, servindo como figura de proa para uma promoção de MMA que levava seu apelido de “Gamebred”. Em novembro passado, a promoção realizou seu sexto evento com os veteranos do UFC Alan Belcher e Roy Nelson se encontrando na luta principal.

Durante uma aparição em abril passado em A hora do MMAMasvidal não fechou completamente a porta ao retorno às lutas, mas disse que seria necessária “alguma loucura” para trazê-lo de volta às competições, acrescentando que precisaria da permissão do UFC.

Não está claro se o anúncio de Masvidal significa que o líder do MMA deu luz verde para o retorno.

Antes de sua derrapagem em quatro lutas, Masvidal alcançou o estrelato com três vitórias importantes: um nocaute sobre Darren Till; um nocaute recorde com uma joelhada voadora em Ben Askren; e uma paralisação por nocaute técnico de Nate Diaz para reivindicar o cinturão inaugural do “BMF”.