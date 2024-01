Josh Allen faz com que os Bills ultrapassem os Dolphins na estrada para garantir o segundo lugar na AFC

Josh Allen lançou um passe de touchdown verde para Dawson Knox no meio do quarto trimestre, e o Notas de búfalo venceu a quarta consecutiva AFC Leste título, superando o Golfinhos de Miami 21-14 no domingo à noite.

Allen dificultou as coisas para os Bills com três reviravoltas no território de Miami, mas ele conseguiu no final ajudar Buffalo a ganhar o segundo lugar na conferência. Os Bills, que não garantiram uma vaga nos playoffs até Tenessi bater Jacksonville no início do domingo, receberá o sétimo colocado Pitsburgo na rodada curinga no domingo.

Buffalo estava com 5-5 em meados de novembro e enfrentou grandes chances apenas para chegar aos playoffs, mas foi de 6-1 na reta final, incluindo cinco vitórias consecutivas no final da temporada, para entrar com bastante impulso.

Miami, que chegou à pós-temporada com a vitória na semana 16 Dallascaiu para o sexto cabeça-de-chave e jogará no AFC Oeste campeão Cidade de Kansas no Sábado à noite.

Os Bills dominaram o tempo de posse de bola e superaram o Miami por quase 200 jardas, mas Buffalo perdia por 14-7 antes Deonte Harty retornou um punt de 96 jardas para um touchdown no início do quarto período.

Josh Allen lança INTs consecutivos

Buffalo forçou um three-and-out, e Allen dirigiu um drive de oito jogadas e 74 jardas, culminado por seu arremesso de 5 jardas para Knox faltando 4:52 para o fim. Miami teve uma última chance, mas Taylor Rap interceptado Tua Tagovailoa em um passe destinado a Chase Claypool com 1:13 restantes.

Allen terminou 30 de 38 para 359 jardas e dois TDs. Ele foi interceptado em lances consecutivos para abrir o jogo e desperdiçou outra chance de gol ao completar um passe para Você Johnson perto da linha do gol no final do primeiro tempo, permitindo que o tempo expirasse.

Uma campanha promissora de Buffalo no terceiro quarto terminou quando Allen foi demitido por Christian Wilkins.

Tagovailoa finalizou 17 de 27 para 173 jardas com duas interceptações. Ele fez um lançamento para touchdown de 3 jardas para Monte Tyreek no segundo trimestre. Novato correndo de volta De’Von AchaneA pontuação evasiva de 25 jardas no segundo quarto colocou o Miami à frente por 7-0.