Josh Allen pediu a Hailee Steinfeld em casamento? Ela derrama tudo no Globo de Ouro

Aatriz Hailee Steinfeld participou do 2024 Globos dourados cerimônia de premiação em Los Angeles na noite de domingo e não precisei falar muito para contar tudo sobre os rumores de que Notas de búfalo quarterback Josh Allen propôs a ela.

Steinfeld, 27, falou com E! News‘ Correspondente Chefe Cavaleiro Keltie no tapete vermelho sobre um enorme anel que ela usava na mão direita, que a atriz descartou como um acessório “fofo”.

Brittany Williams, ex de Josh Allen, leva um tiro nele enquanto usava uma roupa sexy

“Tenho uma corça fofa acontecendo”, disse Steinfeld enquanto exibia suas joias de diamante em forma de cervo na mão direita, acrescentando: “Nenhuma outra razão específica além de eu achar que era fofo”.

Steinfeld permaneceu tímido sobre os rumores de noivado, o que para muitos fãs foi uma confirmação mais que suficiente. Seu romance com Allen começou em maio de 2023.

Josh Allen cuida dos negócios em campo

Quando questionada sobre o que exatamente ela gosta em Allen, Steinfeld respondeu da melhor maneira possível, fazendo ela mesma uma pergunta.

“Escute, do que não se trata?” Steinfeld disse com um enorme sorriso no rosto. “Venha agora.”

Enquanto Steinfeld estava na cerimônia de premiação, Allen cuidava dos negócios em campo, levando os Bills a uma vitória fora de casa sobre o Golfinhos de Miami para garantir uma vaga nos playoffs.