Josh Allen sai com Hailee Steinfeld no domingo do campeonato da NFL

Josh Allen não parecia ter muito interesse em assistir aos jogos do campeonato da NFL no domingo… em vez disso, ele optou por um encontro diurno com Hailee Steinfeld.

O quarterback do Buffalo Bills – que acabou de ser eliminado da pós-temporada em janeiro. 21 – foi flagrado passando bons momentos com sua namorada em Orange County, Califórnia. enquanto Chiefs, Ravens, 49ers e Lions lutavam por uma vaga no Super Bowl.

Allen foi visto abastecendo o Range Rover de Hailee … antes dos dois se encontrarem com alguns amigos em Dana Point.

Não está claro se Allen foi capaz de assistir aos grandes jogos enquanto estava fora… mas de qualquer forma, parece que seu foco estava em conseguir um pouco de R&R com Steinfeld.

Os dois estão namorando desde a primavera passada… embora tenham mantido seu romance em grande parte privado. Na verdade, Steinfeld quase nunca era visto em seus jogos – mas os fãs com olhos de águia pelo menos observe ela em Bills vs. Jogo dos Rams no mês passado.

Claro, vai demorar um pouco até que ela possa ver seu homem em campo novamente… com o fim da temporada de 2023 do Bills, ele não estará se vestindo por mais sete meses ou mais.