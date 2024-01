Josh Giddey ainda não está à vontade: NBA continua investigação sobre suposto caso com menor de idade

Josh Giddey pode ter escapado de uma acusação federal por seu suposto relacionamento inadequado com um menor, mas a NBA ainda não o deixou fora de perigo enquanto continua investigando o assunto.

O Trovão da cidade de Oklahoma O atacante foi abalado pelo escândalo durante meses, embora tenha conseguido continuar sua carreira na liga por enquanto, já que inicialmente foi alegado que ele dormiu com uma garota de 16 anos antes de se descobrir que eles teriam tido um relacionamento por algum tempo.

Vídeos contundentes sugerem que Josh Giddey manteve um relacionamento sexual com uma menor de idade

O Departamento de Polícia de Newport Beach encerrou a sua própria investigação sobre o assunto devido à falta de provas que corroborassem, tendo a mulher em questão recusado participar no assunto.

TMZ relata que a investigação da NBA sobre o assunto está em andamento e isso é consistente com o que o Comissário Adão Pratadisse anteriormente ao declarar que a NBA só tomaria sua decisão após o veredicto da polícia.

Estatísticas de Giddey em 2023

Giddey compreensivelmente, não conseguiu atingir o mesmo padrão de desempenho no basquete de 2022/23, quando obteve média de 16,6 pontos por jogo, 7,9 rebotes por jogo e 6,2 assistências por jogo.

Nesta temporada, enquanto continua jogando apesar do escândalo, ele marcou 11,8 pontos por jogo, 6,1 rebotes por jogo e 4,6 assistências por jogo, marcando uma queda nas três principais categorias ofensivas.

Ele teria conhecido a garota em 2022 presumindo que ela era maior de idade, acreditando que ela tinha 19 anos e desde que as alegações surgiram em 23 de novembro, ele tem sido regularmente alvo de torcedores e times.

Apesar disso, Mike Daigneault ficou ao lado dele, dizendo: “Apenas com as informações que temos neste momento, essa é a decisão que tomamos.”

Quem o Thunder jogará a seguir?

O Trovão venceu o jogo em 19 de janeiro ao derrotar o Jazz de Utah 134-129 em um jogo muito disputado no Delta Center.

Eles agora enfrentam um grande jogo no dia 20 de janeiro contra o Os Timberwolves de Minnesota com o jogo previsto para começar às 22:00 ET.

O Trovão persegue os Timberwolves por dois jogos na Conferência Oeste, então uma vitória realmente colocará pressão sobre seus rivais da NBA.