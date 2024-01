Josh Giddey permanece sob análise da NBA depois que a polícia encerra a investigação de menores

Josh Giddey pode estar legalmente claro, mas ele ainda está sob o microscópio de seu empregador – a análise da NBA sobre as alegações de que ele teve um relacionamento impróprio com um menor continua em andamento, TMZ Esportes aprendeu.

Fontes nos dizem que nada mudou no que diz respeito à Associação… apesar da polícia de Newport Beach ter encerrado recentemente sua investigação sem que o guarda do Oklahoma City Thunder, de 21 anos, fosse acusado.

Como informamos anteriormente, o caso Giddey termina depois que as autoridades não encontraram nenhuma evidência corroboradora… já que a menor e sua família se recusaram a falar com as autoridades.