Judd Apatow diz que ‘Barbie’ merece estar na corrida de melhor roteiro original

Espera-se que “Barbie” seja um grande ator na cerimônia do Oscar deste ano – mas uma categoria em que pode ser prejudicada está relacionada ao seu roteiro… e Judd Apatow acha que é besteira.

O negócio é o seguinte… à medida que a 96ª edição do Oscar se aproxima, as possíveis indicações estão tomando forma nos bastidores – e na questão do roteiro, Margot Robbie e companhia. ficaram meio ferrados por causa do balde em que eles vão parar para consideração dos membros votantes.

É um insulto para os escritores dizer que eles estavam trabalhando com material existente. Não havia material ou história existente. Havia uma caixa transparente. https://t.co/8phHXmag7Q -Judd Apatow 🇺🇦 (@JuddApatow) 6 de janeiro de 2024

Semana passada, Variedade relatou que “Barbie” seria relegada à categoria de Melhor Roteiro Adaptado em oposição a Melhor Original… já que os personagens já “existiam”.

Para muitos esnobes do cinema, isso foi uma péssima decisão, vendo como o enredo de “Barbie” é, de fato, bastante original – no sentido de que não é uma reformulação de outra história de “Barbie” existente por aí… e Judd está entre aqueles que estão indignados em nome dos escribas que o criaram.

Ele escreve: “É um insulto para os escritores dizer que eles estavam trabalhando com material existente. Não havia material ou história existente. Havia uma caixa clara.” Francamente, muitos concordam.

A razão pela qual as pessoas estão chateadas porque “a Barbie foi jogada no Adaptado em oposição ao Original – apesar de fazer campanha para o último – é porque há uma concorrência mais acirrada no Adaptado … incluindo” Oppenheimer “,” Killers of the Flower Moon “, etc. .Sapatos Oscar, basicamente.

Considerando o quão lotada é essa categoria, os cinéfilos acham que “Barbie” terá mais chances de realmente vencer… e vendo o tamanho do impacto cultural que teve este ano, muitas pessoas querem vê-la brilhar. de todas as maneiras possíveis este ano.

O fato é que “Barbie” marcou todas as caixas – e frases como “Eu não controlo as ferrovias ou o fluxo de comércio” certamente merecem algum reconhecimento em algum lugar ao longo do caminho.