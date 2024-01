Julgamento de violência doméstica da estrela de Sozinho em Casa, Devin Ratray, adiado devido à hospitalização repentina

Devin Ratrayfamoso por seu papel como Buzz McCallister no filme de grande sucesso “Home Alone”, de 1990, foi hospitalizado em estado crítico, o que levou ao adiamento de seu julgamento por violência doméstica. A notícia surge como um desenvolvimento significativo nos atuais desafios legais enfrentados pelo ator de 47 anos.

Segundo o TMZ, um familiar confirmou que Ferido recebeu alta de um hospital na cidade de Nova York e atualmente está se recuperando em casa por ordem do médico. No entanto, os detalhes em torno de sua hospitalização, incluindo os motivos de sua admissão e o cronograma exato, permanecem desconhecidos.

Alec Baldwin perde o controle com manifestantes anti-Israel em Nova York

Esta emergência médica resultou no atraso na seleção do júri para seu julgamento, inicialmente programado para começar na segunda-feira em Oklahoma. O julgamento agora foi adiado para fevereiro.

O New York Post teria entrado em contato com Feridorepresentantes para comentar, mas ainda não recebeu uma resposta.

Esta provação jurídica ocorre menos de dois anos depois Ferido foi acusado de estuprar uma amiga em 2017. Em agosto de 2022, Lisa Smith alegou que ela foi atacada em FeridoApartamento de Manhattan em Manhattan, de acordo com uma reportagem da CNN.

Smith acusado Ferido de drogá-la e agredi-la sexualmente, afirmações que Ferido negou veementemente, insistindo que não teve relações sexuais com Smith.

Adicionalmente, Ferido foi preso em dezembro de 2021 por acusações distintas de violência doméstica. Ele foi acusado de agredir sua então namorada em um hotel Hyatt perto do centro de Oklahoma City. O incidente teria envolvido violência física, incluindo socos e tentativa de estrangulamento.

Apesar dessas controvérsias, Ferido divulgado em uma entrevista de dezembro de 2021 para a People sobre uma potencial reunião de “Home Alone” com o elenco original. Ele mencionou planos em andamento para uma reunião online e expressou entusiasmo em se reconectar com ex-membros do elenco.

O adiamento do julgamento acrescenta outra camada à Feridosituação jurídica complexa. Com a sua hospitalização e posterior recuperação, o futuro do julgamento e Feridoa carreira de permanece incerta.

Em quais filmes e programas de TV Devin Ratray estrelou?

Apesar da recente turbulência, Devin RatrayA contribuição de para a indústria cinematográfica se estende por décadas, marcada por atuações versáteis.

Ele alcançou a fama como ator infantil em ‘Home Alone’ (1990) e ‘Home Alone 2: Lost in New York’ (1992), onde sua interpretação de Buzz McCallistero travesso irmão mais velho do protagonista Kevin McCallisterdeixou uma marca indelével na cultura pop.

Além da série ‘Home Alone’, Ferido apareceu em vários filmes e programas de televisão. Seus trabalhos notáveis ​​incluem ‘Nebraska’ (2013), onde apresentou uma atuação aclamada pela crítica.

Ele também apareceu em ‘RIPD’ (2013) e teve papéis em programas de TV populares como ‘Supernatural’ e ‘Law & Order: SVU’.