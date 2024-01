Julia Lemigova vendendo Ford Mustang Fastback 1966

A estrela de “The Real Housewives of Miami” está vendendo seu Ford Mustang 2 + 2 Fastback vintage 1966 … um carro decorado com uma linda pintura marrom com muitos recursos e apenas 12.486 milhas.

O carro tem motor V8 289, ar condicionado vintage, rodas de alumínio personalizadas – que se parecem com os OGs – uma grade personalizada, interior de pônei em pergaminho, volante de madeira, som retrô estéreo personalizado e banco traseiro rebatível. Falar de uma explosão do passado!

Claro, outro grande ponto de venda é seu proprietário anterior … JL comprou o carro por US $ 42.500 e ela realmente não quer se desfazer dele – mas ela diz ao TMZ que precisa de espaço para feno e ração animal agora que ela Cabra, Elvis fica com ela algumas noites por semana.

Julia nos conta que adorou a ideia de passear por South Beach com sua esposa, a lenda do tênis, Martina Navratilova no banco do passageiro… mas descobri que ela é mais uma garota de caminhonete.