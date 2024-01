Julianna Pena critica co-headliner do UFC 297 no ‘snooze fest’: ‘Ninguém ganhou, os fãs perderam’

Julianna Peña não ficou nada deslumbrada com o que viu na co-luta principal do UFC 297.

“Foi uma festa de soneca. Eu não fiquei impressionado. Não estou impressionado com o desempenho deles, como meu amigo Georges St-Pierre gosta de dizer”, disse Peña na segunda-feira. A hora do MMA.

“Ninguém ganhou. Os fãs perderam. Literalmente, não houve vencedor.”

Ex-campeã peso galo feminino do UFC, Peña assistiu de casa sua divisão coroar uma nova campeã no UFC 297 após a aposentadoria de Amanda Nunes. Esperava-se que Peña fizesse parte da disputa pelo título vago, porém uma lesão a impediu de competir, então Raquel Pennington e Mayra Bueno Silva se enfrentaram no último sábado em Toronto, com Pennington vencendo por decisão unânime para completar sua jornada de 11 anos para o cinturão e se tornar a campeã feminina mais velha da história do UFC aos 35 anos.

A luta não surpreendeu exatamente os fãs dentro da Scotiabank Arena, em Toronto, e 10 das últimas 11 vitórias de Pennington no UFC foram por decisão. Peña não ficou surpreso.

“Então estamos O ultimo lutador casa, [Pennington] tem que travar a luta semifinal contra Jessica Rakoczy, uma boxeadora oito vezes campeã mundial muito condecorada”, disse Peña. “Ela não consegue passar por Jessica Rakoczy e Dana White diz a ela: ‘Jogue suas mãos, jogue suas mãos’, e ela diz, ‘Nah, eu não vou jogar minhas mãos.’ E então, quando ela perde a luta para Rakoczy, ela diz: ‘Bem, Dana estava tentando me dizer para jogar as mãos e eu não o ouvi.’ E então o que você ouviu? Dez anos depois, ela está dizendo: ‘Bem, Dana queria que eu jogasse mais as mãos e queria que eu pressionasse e jogasse as mãos’. Algumas coisas nunca mudam, algumas coisas nunca mudam. Quero dizer, caramba, você acha que teria uma pista.

“Eu não entendo. Nunca vi nada parecido. Eu realmente não tenho. É como uma coisa estranha onde ela simplesmente não quer brigar de verdade. Ela só quer ficar colada em você. Não sei se você viu aquela luta com Holly Holm onde ela ficou o tempo todo encostada na cerca, no clinche o tempo todo. Quero dizer, é uma boa maneira de ficar seguro. … Mas você pensaria que ela iria ouvir e pegar uma pista do chefe, e dizer que ele quer que você jogue as mãos, então faça isso. Faça o que ele está dizendo para você fazer. Ela não escuta o canto dela, então é quase como se você pudesse levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber.

“Ela simplesmente não consegue acender aquele fogo debaixo da bunda”, continuou Peña. “Ela não tem aquele olho de tigre, aquele tubarão que sente cheiro de sangue na água. Ela não é uma assassina. Ela não tem aquele instinto assassino. Mas conheço alguém que faz isso – e o nome dela é Juliana ‘The Venezuelan Vixen’, o poder Peña.”

O relacionamento de Peña com Pennington remonta à época da dupla em O Lutador Final 18 em 2013, temporada que viu Peña emergir como campeão do torneio. Os dois não se davam bem no programa e essa animosidade só persistiu nos 11 anos seguintes.

Peña disse na segunda-feira que finalmente está saudável e de volta aos treinos. Ela prometeu que já conversou com dirigentes do UFC sobre seu retorno e está de olho em junho ou julho para acertar seus negócios com Pennington pelo cinturão. Única mulher a derrotar Nunes desde 2014, Peña continua sendo uma das lutadoras mais condecoradas da atual divisão peso-galo feminino do UFC e prometeu expulsar Pennington assim que se encontrarem.

Depois disso, ela está pronta para levar o peso galo feminino a sério para sua nova era.

“Seja Mayra, seja Raquel, não importa. O único que me faz sangrar meu próprio sangue sou eu, ok? Então não importa com quem eu lute”, disse Peña. “Porém, como empresária, sei que Mayra teria sido a luta maior porque ela gosta de rebater verbalmente e é mais interessante nesse sentido, e a Raquel não fala nada. E é por isso que me refiro a ela apenas como um bloco chato de madeira, porque simplesmente está ali. Você sabe o que eu quero dizer? É como a tartaruga no topo do poste. É tipo, como a tartaruga subiu no poste? Bem, acabou de chegar, mas você não sabe como chegou lá. Alguém colocou isso aí.

“Não é que tenha chegado lá sozinho. É que não havia mais ninguém. Literalmente não havia mais ninguém. A tartaruga está em cima do mastro porque alguém colocou você lá. E é assim com Raquel. Você só está lá porque não havia mais ninguém. Não porque você é uma pessoa realmente emocionante que os fãs estão morrendo de vontade de ver você lutar. Esse não é o caso. Então obviamente teria sido melhor com Mayra. Mas espere – espere sua vez, espere sua vez na fila, você terá a oportunidade. Espere um pouco mais. Ela agora é apenas um cachorrinho, mas vai melhorar. E quando ela o fizer, estarei pronto para ela.”