Julianna Pena espera que Amanda Nunes retorne ao UFC, mas ‘ela não corta linhas’

Julianna Peña está confiante de que o UFC não viu Amanda Nunes pela última vez.

Ex-campeã de duas divisões do UFC, Nunes esteve presente no UFC 297 para assistir Raquel Pennington e Mayra Bueno Silva disputando o título peso galo feminino do UFC que ela vagou quando se aposentou em junho passado. Depois de assistir Pennington derrotar Silva para conquistar o cinturão que Nunes conquistou de 2016-21 e novamente de 2022-23, “The Lioness” abriu as portas para um possível retorno no show pós-luta do UFC 297, afirmando que ainda se sentia como uma campeão e iria “ver o que acontece” quando questionado sobre competir novamente.

Se alguém ficou chocado com a notícia, certamente não foi Peña.

“Não fiquei surpreso que Amanda estivesse lá. Eu sei que ela vai sair da aposentadoria”, disse Peña em A hora do MMA. “E aqui está o que realmente me irrita – quando eu estava na última luta dela, eu estava vaiando porque ela estava se aposentando, e eu disse, ‘Não se aposente, nós temos literalmente a maior luta no mundo feminino’. história, trilogia, nunca feita antes. O que você está fazendo dizendo que vai se aposentar? Que piada.’ E então eu estava vaiando ela por isso e isso merece uma vaia, porque ela está lá dizendo a Megan Olivi que ela está voltando da aposentadoria. Então eu estava certo e é apenas Mystic Peña mais uma vez.

“Todos os fãs dela [were] chateado comigo: ‘Por que você iria vaiá-la? Como você ousa?’ Mas é tipo, como ela ousa? Como ela ousa dizer que está se aposentando, e depois de uma briga de mulheres, agora ela está dizendo que vai voltar? Saia daqui. Olha, é ótimo para os negócios. Eu tenho tentado convencê-la a voltar esse tempo todo, então é absolutamente lindo para todos. E eu sabia que ela não seria capaz de ficar longe, então pensei, ela está apenas se aposentando para chamar a atenção. É simplesmente ridículo.

Peña, 34, e Nunes, 35, têm uma grande história juntos.

Ex-campeã peso galo e pena do UFC, Nunes é geralmente considerada a maior lutadora feminina da história do MMA, no entanto, a única mancha em seu reinado de sete anos pelo título foi uma impressionante derrota por finalização para Peña no UFC 269. Nunes finalmente vingou essa derrota e recuperou seu cinturão peso galo com uma vitória por decisão sobre Peña no UFC 277. Os rivais estavam então programados para se enfrentar em uma luta trilogia em junho de 2023 no UFC 289, porém Peña desistiu devido a uma lesão e Nunes enfrentou Irene Aldana como desafiante substituta, após o que ela se aposentou como detentora do título de duas divisões do UFC.

Embora Nunes tenha sido evasiva sobre um possível retorno em seus comentários após o UFC 297, Peña não tem dúvidas sobre o rumo que essa história está levando.

“Aguardo três dias”, disse Peña. “Espere três dias, garanto que essa garota dirá: ‘Frank, dê o play nas últimas notícias. Estou voltando da aposentadoria. Sou um verdadeiro lutador e este é o meu trabalho.’ Obviamente não é o seu trabalho. Obviamente você não é um lutador, caso contrário não teria se aposentado. Ela [retired] porque ela não queria a fumaça do poder Peña, ponto final.”

Se Nunes retornar, isso poderá ser problemático para Peña, pelo menos no curto prazo.

Atualmente, espera-se que Peña seja o primeiro desafiante ao novo cinturão de Pennington, provavelmente em algum momento do verão. O retorno de Nunes potencialmente atrasaria esses planos, já que “The Lioness” provavelmente pularia direto para a frente da fila. Peña, porém, não está preocupado.

“Ela não está cortando nenhuma linha. Guarde minhas palavras, ela não está cortando linhas”, disse Peña. “Ela tem que entrar na fila. Mas eu garanto a você, depois que ela viu isso [at UFC 297]os olhos dela [went like] Tio Patinhas quando seus olhos têm sinais de dinheiro. Tipo, ela assistiu e disse: ‘Cha-ching! Cha-ching! Cha-ching! Ela disse, ‘Sim, sim, estou voltando’”.