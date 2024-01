Julianna Pena: ‘Moro de graça’ na cabeça de Mayra Bueno Silva, desafiante do UFC 297 deveria ‘aumentar essa dosagem’

A ex-campeã peso galo do UFC Julianna Peña espera retornar na International Fight Week para uma luta de borracha com a ex-campeã de duas divisões Amanda Nunes. Fora isso, ela lutará com Mayra Bueno Silva pelo título agora vago.

Silva enfrenta Raquel Pennington no sábado pelo título peso galo no co-headliner do UFC 297. Mas muito do calor que ela gerou antes da luta foi com Peña, que disse que sua rivalidade começou quando Silva testou positivo para uma substância proibida.

“Não tenho culpa de ser a coisa mais interessante dessa luta, literalmente”, disse Peña sobre a luta pelo título de sábado no A hora do MMA. “Eles querem ser eu, mas só existe um de um.

“Claro que quero estar lá. Quero estar lá sempre que puder. Eu literalmente lutaria todos os dias se pudesse. Mas, infelizmente, essa não é a realidade aqui. A realidade é que este é um esporte violento e, infelizmente, ninguém pode me fazer sangrar meu próprio sangue, exceto eu. Então sou meu maior inimigo aqui e não tenho conseguido ficar saudável.”

Peña disse que retomou sua programação normal de treinos e está fazendo tudo ao seu alcance para retornar, possivelmente já no UFC 300.

“Estou pronta para ir, vou voltar e talvez possamos tirar Amanda da aposentadoria e entrar no card do UFC 300”, disse ela.

Silva chamou Pennington de uma luta mais dura pelo cinturão e disse que Peña foi uma luta de “dinheiro”. Peña concorda, até porque reconhece um adversário que pode vender uma luta tão bem quanto ela.

“Essa garota é a presidente do meu fã-clube”, disse Peña. “Ela é minha maior apoiadora. A imitação é a forma mais sincera de lisonja e, infelizmente, essa mediocridade tenta chegar à grandeza. … Ela é como aquela JV, versão pirata de mim mesma, pensando que se você gritar o suficiente, terá a chance pelo título. E ei, isso pode ter funcionado para algumas pessoas no passado, mas quando eu estava falando besteira, na verdade estava falando fatos sobre coisas que aconteceram na minha carreira. Então eu posso fazer backup. Eu não estava lá falando besteira só por falar besteira.

“Eu acho que ela pensa que se ela falar o suficiente, ela conseguirá uma disputa pelo título, e eis que você falha no teste de drogas e você consegue uma disputa pelo título. As estrelas estão se alinhando para ela, e isso é ótimo. Mas não acho necessariamente que será tão fácil quanto parece. … Essa garota nem acha que conseguiria vencer a Amanda e acha que eu sou a luta fácil. Qualquer que seja.”

Mesmo assim, Peña torce para que Silva vença Pennington, segunda colocada do peso galo feminino no MMA Fighting Global Rankings. No estado atual do MMA, ela disse que o entretenimento é tão importante quanto as habilidades de luta, e o desafiante ao título brasileiro número 1 não é apenas um pacote mais completo, mas um adversário mais motivado.

“Ela está com tanta fome disso”, disse Peña. “Literalmente, vivo sem pagar aluguel na cabeça dela e todo o objetivo dela é lutar comigo. Então, quando você quiser muito algo, você encontrará uma maneira de consegui-lo.”

Peña acredita que entrou na cabeça de Silva ao criticar o uso admitido pelo brasileiro da substância proibida Ritalina para tratar sintomas de TDAH; A vitória mais recente de Silva sobre a ex-campeã Holly Holm foi anulada pela Comissão Atlética de Nevada. O ex-campeão dobrou a aposta na quarta-feira com um comentário grosseiro sobre a condição médica.

“Você não pode tomar uma xícara de café sem avisar a USADA”, disse Pena. “Você não pode sair de casa sem avisar para onde você está indo, então ela falhar e não declarar esse remédio que ela usa para depressão ou sei lá… olha, ninguém leva a saúde mental mais a sério do que eu , e é por isso que decidi falar com a equipe médica dela, para aumentar essa dosagem, e você tem uma conexão com a Better Health, certo? [A] código promocional que talvez possamos dar a ela depois dessa surra que vai acontecer com ela, porque vou realizar o sonho dela de lutar comigo.

“Ela vai precisar aumentar a dosagem e realmente vai ficar deprimida depois que nos enfrentarmos.”