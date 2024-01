Julio Cesar Chavez Jr.: Seu advogado fala pela primeira vez após a prisão

Júlio César Chávez Jr.. foi preso no fim de semana pela polícia de Los Angeles por posse ilegal de arma de fogo em sua casa.

A prisão ocorreu depois que as autoridades foram à casa do mexicano após receberem uma ligação de um torcedor do boxeador alertando sobre o risco que o ex-campeão mundial corria.

Chávez Jr. permitiu o acesso da polícia à sua casa, onde encontraram a ‘arma fantasma’, o que significa que não há registro dela.

A acusação de JC Chavez Jr. foi adiada

Alguns dias após a prisão, seu advogado falou pela primeira vez sobre a situação de seu cliente.

“Não tenho nada a dizer neste momento, a acusação foi adiada para quinta-feira e trataremos do assunto até então. O senhor Chávez tem uma família incrível que o apoia e vamos tratar disso até quinta-feira, agradeço-lhes por o seu apoio. Está tudo bem, está tudo bem”, foram as palavras do seu advogado quando abordado pelos meios de comunicação.

Julio Cesar Chavez quer uma mudança para seu filho

Na segunda-feira, um dia após a prisão, Júlio César Chávez confirmou por meio de depoimento a situação do filho e mostrou seu otimismo pela melhoria de vida do filho.

“Foi um longo caminho, mas não perco a fé. Rezo a Deus para que este seja o momento que impulsione meu filho para uma vida útil e feliz”, dizia o comunicado.