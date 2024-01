Julio Urias não enfrentará acusação criminal por suposto incidente de DV com esposa, promotor decide

Júlio Urias NÃO enfrentará uma acusação criminal pela suposta altercação física envolvendo sua esposa em um jogo de futebol em setembro, TMZ Esportes soube… com o promotor distrital de Los Angeles rejeitando o caso, concluindo que o incidente não justificava uma acusação tão séria.

Nossas fontes nos dizem que após a investigação policial, eles acreditam que Julio esteve em uma altercação verbal com sua esposa que se tornou física… mas devido à falta de antecedentes criminais de Urias e outros fatores, o escritório do promotor não acredita que isso chegue ao nível de crime. Daí a rejeição.

Lembre-se, Urias supostamente agrediu a esposa Margarida depois de um LAFC vs. Jogo de futebol do Inter Miami no dia 3 de setembro, quando o casal foi ao BMO Stadium assistir Lionel Messi.