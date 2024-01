Justiça liberou HOJE (09/01) precatórios para Aposentados e Pensionistas do INSS? Veja como sacar

Os precatórios do INSS estão disponíveis para saque a partir de janeiro de 2024, totalizando R$ 93 bilhões pagos pelo governo federal. Esses pagamentos incluem indenizações de causas judiciais vencidas por aposentados e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social.

Se você está se perguntando como sacar esses valores, este artigo irá fornecer todas as informações necessárias.

O que são precatórios do INSS?

Os precatórios são pagamentos de indenizações concedidos a pessoas que entraram com ações judiciais contra o governo federal, incluindo o INSS. Essas ações podem estar relacionadas a revisão de benefícios, atraso no pagamento, erro na liberação, ou qualquer outra razão que tenha prejudicado o cidadão. Os precatórios são pagamentos de indenizações que ultrapassam o valor de 60 salários mínimos.

No entanto, quando o valor definido pela Justiça Federal fica abaixo dessa quantia, ele é chamado de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e o pagamento é concedido de maneira mais rápida. Neste lote de precatórios liberados, foram disponibilizados R$ 25 bilhões para pagamento de precatórios e R$ 2 bilhões para RPVs.

Portanto, terão acesso a essas indenizações as pessoas que entraram com ação na Justiça contra o INSS, receberam ordem de pagamento do juiz expedida em novembro de 2023 e têm direito a uma indenização com valor maior que 60 salários mínimos.

Como saber se você tem direito aos precatórios?

As informações do CJF (Conselho da Justiça Federal) indicam que os pagamentos serão depositados nas contas dos beneficiários até o final desta semana, mas o saque só poderá ser feito a partir de janeiro de 2024. Para saber se você tem direito à liberação dos precatórios neste lote, siga os passos abaixo:

Acesse o site do TRF (Tribunal Regional Federal) do seu estado. Busque pela opção “Precatórios”. Informe seu número de CPF, número do processo, nome completo ou nome do advogado.



O dinheiro será depositado na conta do titular do processo. É importante ressaltar que a data exata em que os valores estarão disponíveis pode variar para cada processo, por isso é fundamental consultar os portais dos TRFs para obter essa informação.

Como sacar os precatórios do INSS?

Segundo o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), responsável pelos pagamentos nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, os depósitos devem ser realizados até o fim desta semana, ficando disponíveis para saque a partir de 2 de janeiro. Já o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, informou que a liberação das contas está prevista para o dia 20 de janeiro.

Lembrando que a data exata em que os valores estarão disponíveis deve ser verificada em cada processo, por meio de consulta nos portais dos TRFs. Para sacar os precatórios do INSS, siga os passos abaixo:

Verifique a data de disponibilidade do valor no portal do TRF do seu estado. Dirija-se ao banco onde você possui conta e apresente os documentos necessários para realizar o saque. Esses documentos podem incluir o seu RG, CPF, comprovante de residência, comprovante do processo judicial e outros documentos específicos exigidos pelo banco. Solicite o saque do valor do precatório do INSS.

É importante ressaltar que cada banco pode ter procedimentos específicos para o saque dos precatórios, portanto, é recomendado entrar em contato com a instituição financeira com antecedência para obter todas as orientações necessárias.

Ademais, os precatórios do INSS estão disponíveis para saque a partir de janeiro de 2024. Se você possui um processo judicial contra o INSS e tem direito a uma indenização com valor acima de 60 salários mínimos, fique atento às datas de disponibilidade do valor no portal do TRF do seu estado. Lembre-se de reunir todos os documentos necessários e seguir os procedimentos do seu banco para realizar o saque.

Essas indenizações podem ser um recurso importante para aqueles prejudicados pelo INSS e buscaram a Justiça para reparação.