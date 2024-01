Justin Timberlake apresenta novas músicas em Memphis, os fãs enlouquecem

Reproduzir conteúdo de vídeo





Justin Timberlake subiu ao palco em sua cidade natal, Memphis, na noite de sexta-feira para apresentar sua nova música “Selfish” – e a multidão lotada foi à loucura quando os vídeos do show surgiram nas redes sociais.

O ator/músico nascido no Tennessee se apresentou por 90 minutos diante de mais de 1.800 fãs no Orpheum Theatre, em grande antecipação ao lançamento de seu sexto disco chamado “Everything I Thought It Was”.

Como informamos, Justin documentos arquivados que marca comercial o nome do álbum, sinalizando que músicas novas estavam no horizonte.

Quanto à apresentação… confira a filmagem de Justin dançando no palco ao som da banda tocando sua música. Depois de tomar um gole de sua garrafa de água, Justin começa a dançar ao som do público que está gravando vídeos dele no celular.

A certa altura, Justin recorre a um fã que parece estar tendo problemas com o telefone e o ajuda com seu problema. Em outro clipe, Justin canta a música que todos estavam esperando – “Selfish” – enquanto seu rosto está pingando de suor.

Justin encerrou o show agradecendo ao público do Tennessee e acenando um adeus antes de sair do palco. Ao final do show, o acampamento de Justin postou o trailer de seu sexto álbum, narrado pelo ator Benício Del Toro.



Apenas um pouco de história… especulações correram soltas recentemente de que Justin estava prestes a lançar alguma música nova antes de anunciar na semana passada o show do Orpheum, que ele apelidou de “One Night Only”.

