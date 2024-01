Justin Timberlake deixa de lado seu divórcio de Jessica Biel e lança prévia de ‘Selfish’ do novo álbum

Justin Timberlake retorna ao cenário musical em grande estilo com um novo single.

‘Egoísta’ é a prévia de seu sexto álbum de estúdio, cuja data de lançamento ainda não é conhecida, mas o título é: ‘Tudo o que pensei que era’.

O single do artista já foi tocado ao vivo em um show em Memphis há poucos dias. Porém, teremos que esperar até sexta-feira, 25 de janeiro, para podermos aproveitar a versão de estúdio.

“Então, se eu ficar com ciúmes, não posso evitar, quero cada pedaço de você, acho que sou egoísta. É ruim para minha saúde mental, mas não posso lutar contra isso – se ficar com ciúmes, posso’ “Eu não posso evitar. Eu quero cada pedaço de você, acho que sou egoísta. É ruim para minha saúde mental, mas não posso lutar contra isso”, pode ser ouvido no refrão do single.

Justin Timberlake anuncia o lançamento nas redes sociais

Foi o próprio músico quem compartilhou a capa do single pelo fotógrafo Charlotte Rutherfordrevelando o lançamento de ‘Egoísta’.

“O que temos aqui? É um carro legal… Espere, é um modelo! Eu mencionei que é JT? Ok, aquele pôr do sol não é real. Aww, lá está o Justin. Por que ele não se vira? O que diabos ele está olhando?” uma narração pode ser ouvida no teaser.

Lago TimberlakeO novo álbum encerrará um silêncio de gravação de seis anos. O último álbum de estúdio que ele lançou foi ‘Man of the Woods’ em 2018.