Justin Timberlake quer os direitos de ‘Everything I Thought It Was’, novo álbum?

Justin Timberlake parece estar fazendo movimentos sugerindo que ele tem novas músicas chegando – e se a história da marca registrada em seus álbuns é alguma indicação… é exatamente isso que está acontecendo.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, marca formulários foram arquivados para as frases “Everything I Thought It Was” e “Everything I Thought It Was … A Sonic film”.

A razão que é relevante para JT e o que parece ser um álbum a ser anunciado em breve é ​​o fato de que o advogado registrado para este aplicativo de marca registrada fez uma ação muito semelhante e reveladora há alguns anos.

O pedido de marca registrada ‘EITIW’ foi apresentado por uma entidade chamada TBTHC LLC – e é assinado por C. Brandon Browning … um advogado que certamente conhece bem o Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA, no que se refere aos projetos musicais de Timberlake.

Browning registrou as marcas registradas do álbum “Man of the Woods” de Justin em 2018 – e agora, aqui está ele fazendo isso novamente para “Everything I Thought It Was”.

Essa não é a única grande pista – o pedido de Browning ocorre no momento em que o próprio JT começa a provocar algo com essas iniciais exatas – ‘EITIW’ – em suas redes sociais.

ICYMI, Justin recentemente limpou toda a sua página do Instagram e agora ele tem apenas 2 postagens em seu IG – o ‘EITIW’ e outro promovendo seu show de sexta à noite em Memphis … tudo isso leva os fãs a acreditar em um sexto álbum está a caminho.

Quanto aos novos pedidos de marca registrada… eles estão aceitando usar ‘EITIW’ para gravações musicais, pôsteres, trilhas sonoras e mercadorias – basicamente, tudo o que envolve promoção, venda e execução de novas músicas.

Historicamente, Justin registra todas as suas marcas registradas sob a LLC “Tennman Brands”… e as novas marcas registradas estão sob a LLC “TBTHC”. Obviamente, “TB” poderia ser uma abreviatura de “Tennman Brands”.

De qualquer forma, a reunião do *NYSNC pode não estar nos planos a qualquer hora, groovemas os fãs de Justin definitivamente têm bons motivos para ficar entusiasmados com as novas músicas solo dele.