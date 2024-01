Kaçula Supermercado CONTRATA para Confeiteiro, Padeiro e mais!

O Kaçula Supermercado, empresa de origem familiar do ramo supermercadista que, desde 1986, oferece a seus clientes produtos e serviços de qualidade, variedade e com preço justo, está recrutando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes de falar com mais ênfase sobre a empresa, consulte a lista abaixo:

Confeiteiro (a)- Taboão da Serra / Embu das Artes – SP – Lojas / Shopping: Confeitar bolos, fazer recheios, doces diversos, além de manter a organização do setor, a limpeza e higienização do local. Atentar-se quanto a validade dos produtos; realizar a limpeza geral no setor; as atividades laborais são realizadas em uma sala climatizada;

Padeiro (a) – Taboão da Serra/ Embu das Artes – SP – Lojas / Shopping;

Açougueiro (a) – Taboão da Serra / Embu das Artes – Embu – SP – Atendimento: Realizar desossa das peças de carnes, atender o balcão, organizar carnes para comercialização na vitrine, identificar tipos, marcando, fatiando, pesando, moendo e cortando;

Operador (a) de Caixa – Taboão da Serra / Embu das Artes – SP – Atendimento;

Repositor (a) de Mercadorias -Taboão Da Serra / Embu Das Artes – SP – Lojas / Shopping;

Fiscal de Piso- Taboão da Serra / Embu das Artes – SP – Lojas / Shopping;

Vagas Operacionais (PCD) – Embu – SP – Atendimento.

Mais sobre o Kaçula Supermercado

Sobre o Kaçula Supermercado, é válido destacar que a rede conta com cinco lojas localizadas nos municípios de Embu das Artes, Taboão da Serra e São Paulo. A empresa conta com uma equipe de aproximadamente 800 profissionais treinados e capacitados para atender a todos os clientes, sempre em concordância com o nosso objetivo: a satisfação de seus clientes.

Além disso, garante um mix de produtos variados e para isso mantemos um relacionamento estreito e saudável junto aos nossos fornecedores e parceiros. Na rede, o cliente irá encontrar ótimas mercadorias, hortifruti com produtos sempre frescos e de excelente qualidade. Sem falar dos produtos diferenciados de padaria – que são de fabricação própria – tudo feito com matéria-prima de primeira qualidade.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que as vagas do Kaçula Supermercado já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

