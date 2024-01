Kadarius Toney acabou de matar sua carreira na NFL? Chiefs WR acusa equipe de encobrimento

Kadarius Toney chocou os fãs da NFL após um discurso ao vivo do IG no qual ele aparentemente acusa o Kansas City Chiefs de mentir sobre seu status antes do jogo do campeonato AFC. O wide receiver, que tem estado no centro das atenções por motivos principalmente negativos ao longo da temporada de 2023 da NFL, pode ter acabado de selar seu destino com os Chiefs e o resto das franquias da liga.

Rob Gronkowski questiona o amor de Kadarius Toney pelo futebolShow de Up e Adams

RELACIONADO:

Toney, que não se vestirá hoje, foi considerado proibido devido a uma lesão oblíqua e “motivos pessoais”, embora tenha participado de forma limitada nos treinos de quinta e sexta-feira. No sábado, também esteve presente no nascimento do primeiro filho (daí os ‘motivos pessoais’). Agora, no que parece ser um ato impulsivo, o wide receiver recorreu às redes sociais para fazer um vídeo ao vivo repleto de palavrões.

Vídeo ao vivo do IG cheio de palavrões de Kadarius Toney contra Chiefs

“Eu não dou a mínima!” Toney disse no domingo via IG ao vivo. ***** Vocês estão lendo toda essa merda. … Eu não brinco com vocês … Não estou machucado, nada disso. Quadril, joelho, não.

“Chupe meu pau. Estou com o corpo engessado neste momento, hein?”, Ele continuou. “Sua informação não é uma merda”, disse ele, aparentemente apontando o dedo para Kansas City.

A carreira curta, mas repleta de lesões, de Toney permitiu-lhe mostrar vários lampejos de potencial com o New York Giants e até mesmo uma jogada importante no ano passado. Super Bowl LVII para ajudar os Chiefs a vencer. Nesta temporada, no entanto, ele teve mais pontos baixos do que altos, incluindo uma chamada de impedimento ofensivo e um desempenho cheio de quedas que provavelmente custou duas derrotas ao Kansas City.

Em 2013, ele disputou 13 jogos na temporada regular, marcando 1 TD e 169 jardas em 27 recepções. Sua temporada medíocre, juntamente com sua última explosão, podem levar à sua libertação e até mesmo custar-lhe uma chance em outro lugar da liga.