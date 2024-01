Kansas City Chiefs provoca confronto de playoff com paródia hilariante de filme Hallmark

Reproduzir conteúdo de vídeo



Instagram/Chefes

Os Chiefs esperam atrair os fãs para os próximos playoffs com um pouco de amor… provocando seu primeiro confronto pós-temporada com nada menos que uma paródia do filme Hallmark!!

A organização da NFL. espera-se que a paródia completa seja lançada na quarta-feira – mas na noite de terça-feira, eles compartilharam apenas um trecho dela… e até agora, parece muito bom!

No clipe você pode ver Tyler Hynes – um elemento básico de muitos filmes reais da Hallmark – trabalhando no que parece ser uma loja com o tema Chiefs… quando um sentimento emocional Janelle Parrish passa e o repreende por seu amor por KC

“Você não é apenas um fã!” ela diz. “É o seu sustento… São os Chiefs ou eu!”

Ela então acrescenta antes de sair furiosa: “Eu odeio futebol!” … o que leva Hines a responder: “Amber, vamos lá! Ninguém odeia futebol.”

O clipe então é cortado… embora os Chiefs tenham prometido em uma postagem nas redes sociais que haverá mais “em breve”.

Quanto a quem mais estará no filme, Travis Kelcea mãe, Donabrincou dizendo que ela estava aparecendo… compartilhando uma foto dela em uma camisa branca com o comentário, “minha estreia como atriz”.

Claro, alguns fãs esperam que o filme de alguma forma apresente o amor crescente de Kelce por Taylor Swift – ou pelo menos tem alguns temas sobre isso.