Tele Chefes de Kansas City avançou para o Jogo do Campeonato AFC pelo sexto ano consecutivo, onde enfrentarão o Corvos de Baltimore como visitantes.

Depois de derrotar o Búfalo Bills, o Chefes ficou a duas vitórias de se tornar o primeiro campeão consecutivo da NFL desde o Patriotas da Nova Inglaterra fez isso nas temporadas de 2003 e 2004.

A celebração de Taylor Swift prova que ela é uma fã obstinada dos Chiefs além de Travis Kelce

Embora o caminho ainda seja muito difícil para Andy Reid e os chefesas pessoas estão começando a se perguntar se e quantas equipes conseguiram vencer dois Super Bowls em anos consecutivos.

Na história da NFL, existem várias franquias que venceram em anos consecutivos, e até mesmo uma que o fez duas vezes, o que é verdadeiramente uma conquista única.

O início do Super Bowl, dominado por Vince Lombardi e os Packers

Desde o início da NFL, em 17 de setembro de 1920, até a década de 1960, o time campeão era definido por quem terminasse com o melhor recorde em uma temporada.

Em 1960, Lamar Hunt criou a AFLe ele foi o proprietário fundador da Chefes de Kansas City, o primeiro time da nova liga, junto com outras franquias que foram:

Raiders de Oakland

Carregadores de Los Angeles

Notas de búfalo

Golfinhos de Miami

Houston Oilers (Tennessee Titans)

Titãs de NY (jatos)

Dallas Texans (Cowboys)

Cincinnati Bengals

Denver Broncos

Boston Patriots (Nova Inglaterra)

A NFL decidiu fundir as duas ligas para disputar um único jogo do título de futebol americano e, em 1967, o primeiro Super Bowl, então conhecido como Jogo do Campeonato Mundial, foi disputado entre os Packers e os chefescom A equipe de Vince Lombardi vencendo por 35-10, e foi tocado no Los Angeles Coliseum em 15 de janeiro de 1967.

Quem são os times campeões em anos consecutivos na NFL?

Green Bay Packers

O primeiro time a vencer dois Super Bowls consecutivos foi o Green Bay Packersnas duas primeiras edições do jogo, quando o jogo ainda era chamado de World Championship Game, sob o lendário Vicente Lombardi.

O Packers derrotou Chiefs e Oakland Raiders para se tornarem os primeiros bicampeões da NFL.

Golfinhos de Miami

Miami Dolphins de Don Shula venceu o Super Bowl VII e VIII, derrotando Washington e Minesota.

O primeiro desses dois títulos de Miami tem um significado especial, pois são até agora o único time a vencer um Super Bowl invicto durante toda a temporada.

Pittsburgh Steelers, o único vencedor duas vezes

O famoso “Cortina de Aço” Pittsburgh Steelers derrotado Minnesota e Dallas na 9ª e 10ª edições, respectivamente, com um dos maiores times de todos os tempos.

Com nomes como treinador Chuck Noll, Terry Bradshaw, Franco Harris, Lynn Swann, John Stallworth, Joe Greene, Mel Bount, Jack Lambert e Mike Webster, todos os membros do Hall da Fama.

Pitsburgo é o único time a ter vencido duas vezes em anos consecutivos, já que venceu dois anos consecutivos em XIII (contra Dallas) e XIV (Rams).

São Francisco 49ers

O São Francisco 49ers de Joe Montana e Bill Walsh fez isso ao vencer o Super Bowl XXIII e XXIV com o famoso West Coast Offense.

Os californianos derrotaram primeiro Cincinnati e depois Denver para se tornar bicampeão.

Dallas Cowboys

A década de 1990 será, sem dúvida, lembrada na NFL por dois times: o Dallas Cowboys e Buffalo Bills.

Dallas venceu o Buffalo Bills dois anos consecutivos nos Super Bowls XXVII e XXVIII sob o comando do técnico Jimmy Johnson, junto com Troy Aikman, Emmitt Smith e Michael Irving.

O Contas é o único time a chegar ao Super Domingo quatro vezes consecutivas, perdendo todas as quatro.

Denver Broncos

Treinador O Denver Broncos de Mike Shanahan venceu XXXII e XXXIII, depois de vencer o Packers e Atlanta Falcons. Foi uma despedida digna e um cenário imbatível para a aposentadoria de um dos melhores zagueiros de todos os tempos: João Elway.

Patriotas da Nova Inglaterra

Sem dúvida uma das melhores dinastias da história foi a equipe liderada por Bill Belichicke comandado em campo por Tom Brady.

Embora a dupla tenha vencido o jogo do título da NFL seis vezes, eles só conseguiram fazê-lo uma vez em anos consecutivos.

O Patriotas derrotou o Carolina Panteras no Super Bowl XXXVIII e no Filadélfia Eagles no Super Bowl XXXIX.