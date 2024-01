Kanye West deseja feliz aniversário de 29 anos à esposa Bianca Censori com fotos da Muse

O rapper está comemorando o 29º dia de nascimento de BC no sábado… e ele está fazendo isso lançando uma tonelada de homenagens a ela em suas páginas de mídia social – completas com algumas fotos quentes, bem como algumas fotos dos bastidores de sua vida bastante secreta juntos.

Ye postou uma tonelada de fotos de Bianca, mas aquela com a legenda mais longa apresentava uma foto de seu rosto … com KW acrescentando: “Feliz aniversário para a mais linda musa icônica, inspiradora e talentosa artista com mestrado em arquitetura”.

Ele acrescenta: “140 QI amando ao meu lado todos os dias quando metade do mundo virou as costas para mim e para a madrasta mais incrível de nossos filhos, eu te amo muito, obrigado por compartilhar sua vida comigo”.

Ye também exibiu várias outras fotos de Bianca, incluindo momentos de destaque de seu ano agitado No mundo todo. Claro, com algumas dessas fotos – os ativos do BC estavam em plena exibição… assim como estavam no outro dia, quando ele postou fotos quase nuas dela.