Kanye West recorreu às redes sociais para homenagear sua esposa, Censores Biancaem seu aniversário de 29 anos, enchendo-a de elogios e expressões de amor.

Via Instagram, o rapper desejou aniversário à estilista australiana, referindo-se a ela como a “a musa icônica mais linda e super má” e reconhecendo sua miríade de talentos.

A esposa de Kanye West, Bianca Censori, chega ao Art Basel Miami e deixa pouco para a imaginação

Em sua postagem sincera, Oeste, Quem divide quatro filhos com sua ex-esposa Kim Kardashian, também elogiou Censori por seu papel como madrasta incrível para seus filhos.

“Eu te amo muito, obrigada por compartilhar sua vida comigo” Oeste postado no Instagram.

“Feliz aniversário para a mais linda, super má, musa icônica, inspiradora, talentosa artista, mestrado em arquitetura, QI 140, amorosa ao meu lado todos os dias, quando metade do mundo me virou as costas.”

Acompanhando a homenagem estava um close-up de A cara dos censores, oferecendo um vislumbre íntimo de seu relacionamento.

Há quanto tempo Kanye West e Bianca Censori estão casados?

Ocidente e Censori se casou clandestinamente em dezembro de 2022, logo após finalizar seu divórcio de Kardashian. O relacionamento deles se tornou de conhecimento público no mês seguinte, cativando a atenção com momentos provocativos e escolhas de moda ousadas.

A notícia de seu casamento levantou preocupações dentro do Família Kardashian, enquanto aguardavam uma possível confirmação legal. Oeste e Censori, no entanto, navegaram perfeitamente pelos olhos do público, participando de eventos juntos, incluindo cultos religiosos com A filha mais velha de West, North, e uma viagem em grupo à Disneylândia.

Notavelmente, Censori ficou ao lado do Ocidente durante momentos polêmicos em 2023, quando o rapper enfrentou reação negativa por fazer comentários anti-semitas. Apesar das consequências, que levaram ao rompimento de contratos com empresas como Adidas e GAP, Censores permaneceu um apoiador firme.

Oeste O ressurgimento de sentimentos semelhantes num recente discurso retórico de 10 minutos não suscitou qualquer resposta pública por parte Censoresque tende a se manter discreto nas redes sociais e na imprensa.

Enquanto ela permanece em silêncio, Censores tornou-se um canal para As ousadas expressões da moda de West. Os relatórios indicam que as atraentes meias quase nuas do estilista australiano usadas na Itália foram confeccionadas por uma equipe dedicada em Oeste ateliê italiano.