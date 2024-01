Kanye West gasta quase 1 milhão de dólares em grelha de titânio, ele removeu todos os dentes?

Kanye West, agora conhecido pelo nome de Ye, revelou um conjunto de grades de titânio de cair o queixo que vale um preço impressionante US$ 850.000.

O único estrutura dentáriainspirado em Tubarão, o vilão icônico de James Bond filmes, chamaram a atenção das redes sociais, gerando especulações selvagens sobre se Ye havia removido os dentes naturais.

Dentista confirma que Kanye West não removeu os dentes

Sobre Quarta-feiraYe compartilhou um vislumbre de sua extravagante transformação dentária em suas histórias no Instagram, revelando uma boca aberta adornada com o que parecia ser titânio coberto por outro material.

Ao contrário dos rumores que circulam nas redes sociais, uma fonte próxima a vós esclarecido, “O termo técnico é prótese fixa. Elas são fixas e permanentes. Isso vai muito além de facetas ou grades. É bem diferente de tudo que já foi feito antes. Dito isso, seus dentes não foram removidos.”

O procedimento odontológico inovador, descrito como odontologia experimental, criou uma estrutura semelhante a uma dentadura, exclusiva dos dentes de Ye.

O US$ 850.000 prótese dentária foi um esforço colaborativo entre vós e uma equipe de dentistas e cirurgiões plásticos.

Dentista baseado em Beverly Hills Thomas Connellyconhecido por sua arte odontológica personalizada para artistas e atletas, desempenhou um papel fundamental na fabricação do modelo exclusivo feito sob medida para caber Sim visão.

Connelly confirmado, “Foi um prazer trabalhar em cada etapa do processo. Sua visão para projetar arte única transcende a progressão dentária.”

Dissipando rumores, Connelly afirmou que Sim os dentes naturais permanecem intactos.

“Ele não teve os dentes removidos. Ele ainda tem a dentição completa. Saudável e feliz”, disse. ele afirmou.

Técnico dentário Naoki Hayashique trabalhou na prótese, abordou as especulações compartilhando um artigo no Instagram que sugeria a remoção dos dentes.

No entanto, Connelly’s declarações e Sim A história de alteração de desenhos dentários apóia a ideia de que os dentes do artista estão ilesos.

Esta última façanha coincide com a colaboração do próximo álbum de Ye com Ty Dolla $ign intitulado “Abutres”, adicionando outra camada de intriga à personalidade em constante evolução do artista.